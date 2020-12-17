國家航天局：載人登月待規劃論證　為科研服務不為太空競賽

攜帶月球土壤樣本的嫦娥五號返回器今日（17日）凌晨返抵地球，在內蒙古四子王旗着陸。中國成為繼美國和前蘇聯後，第3個實現從月球採樣返回的國家。 國務院新聞辦公室今日下午舉行新聞發布會，國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳豔華介紹探月工程嫦娥五號任務有關情況。

國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳豔華。（01直播截圖）

吳艷華介紹，嫦娥五號任務創造了五項中國首次。包括首次地外天體的採樣與封裝，首次地外天體上的點火起飛、精準入軌，首次月球軌道無人交會對接和樣品轉移，首次攜帶月球樣品以近第二宇宙速度再入返回，首次建立中國月球樣品的存儲、分析和研究系統。

吳艷華透露，目前首次火星探測任務「天問一號」正在「奔火」、嫦娥六號、七號、八號以及小行星探測、火星取樣返回、木星系探測等工程任務也將按計劃陸續實施。

他稱，月球樣品將主要用於三個目的：一是用於科學研究；二是一部分樣品將用於博物館展示和科普教育；三是根據國際合作公約，與世界各國科學家共享。而嫦娥五號返回器帶回的部分月球土壤樣本，將入藏國家博物館，向公眾展示。

而除了北京中科院天文台作為主要存儲點以外，毛澤東的故鄉湖南韶山也會作為異地栽培點，以告慰其生前「可上九天攬月」的夙願。

另據中國科學院國家天文台研究員、探月工程三期副總設計師李春來介紹，嫦娥五號採回的月球樣品會妥善存儲，包括異地災備存儲考慮。絕大部分樣品會用於科學研究，包括它的結構構造、物理特性、化學成份、同位素組成、礦物特點和地質演化方面，希望能夠深化對月球的起源、演化方面的認識。

對於路透社記者提問，中國會否把月球樣品分享給美國太空總署NASA，吳艷華回應稱，中國願意與各國志同道合的機構共享月球樣品和探測數據，能不能合作取決於美國政府的態度。

至於中國有無載人登月計劃，吳艷華介紹，將先搞關鍵技術攻關，再規劃論證是否載人登月。他強調，與此前美國太陽神計劃（Project Apollo）的登月不同，中國如果開展載人登月，目的一定是服務於科研、探索未知，不是為了登月而登月。而此次嫦娥五號的技術方案，驗證了一些載人登月返回的必要技術，也是為未來打基礎。

本次嫦娥五號探月任務的相關圖輯（點圖放大）：