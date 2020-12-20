中國出租車聯盟呼吁對滴滴進行「反壟斷調查 」

日前，中國出租汽車產業聯盟致函國家市場監管總局及交通運輸部，呼吁繼續進行對滴滴優步合並案的反壟斷調查，並查處平台存在的其他壟斷行為。

早前，市場監管總局根據《反壟斷法》規定，對阿里巴巴投資有限公司收購銀泰商業股權、閱文集團收購新麗傳媒股權、深圳市豐巢網絡技術有限公司收購中郵智遞股權等三起未依法申報違法實施經營者集中案進行了調查，並對三家公司分別做出50萬元人民幣的行政罰款決定後，有關壟斷的戰火綿延到了其他領域。

近年來，出租車（的士）行業受到網約車的嚴重衝擊。圖為10月8日下午，旅客在北京首都國際機場2號航站樓到達層外乘坐出租車。（資料圖片）

中國出租汽車產業聯盟稱，滴滴2016年和優步（Uber）中國從合並至今四年多，涉嫌觸及《反壟斷法》中所規定的壟斷行為。

中國出租汽車產業聯盟稱，滴滴出行和優步中國合並後，滴滴出行的月均活躍用戶迎來大幅提升，2016年第三季度滴滴出行月均活躍用戶數達3854.5萬人，環比增長率達16.4%。覆蓋率達96.7%，訂單量占94.6%的市場份額，顯示其市場支配地位得到進一步強化。而四年後，網約車領域繼續呈現「一家獨大」的格局，2020年5月，滴滴平台的月活躍人數為5439萬人，是第二名首汽約車的22倍多，仍佔據絕對的市場支配地位。

中國出租汽車產業聯盟又稱，滴滴涉嫌存在經營者濫用市場支配地位，實施行業壟斷的行為，通過從事非法營運進行不公平競爭、搶占市場份額。

中國出租汽車產業聯盟距離稱，滴滴出行違反網約車管理相關法規，在多個城市繼續向沒有資質的車輛和人員派發訂單，還在2020年3月推出花小豬平台，通過向違規車輛和人員派單，采用補貼和低價方式，在三四線城市中搶占巡游車和正規網約車市場，嚴重違背公平競爭原則，擾亂行業秩序，企圖形成新的壟斷。