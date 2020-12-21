山東艦二度「南下」　專家：料將擔負戰備值班任務

中國海軍新聞發言人劉文勝21日早上證實，山東艦航母編隊通過台灣海峽，赴南海相關海域開展訓練。 對此，官媒引述專家分析指，航母此次出廠重返南海就如同一個新兵走出新兵營，未來將會擔負戰備值班任務。

12月21日，據環球網引述中國軍事專家宋忠平表示，山東艦此次重返到南海，勢必會進行更多戰鬥保障性訓練。

「航母戰鬥力和保障力建設不是一蹴而就的，需要大量的訓練，需要跨越新的台階。」宋忠平說，「這是必修科目，早晚一定會來到，相關部門會根據日程安排來進行訓練。」

報道稱，一位匿名的軍事分析人士指出，這表明山東艦在海試期間的訓練是按照作戰要求進行，仗怎麼打就怎麼練，一系列細節表明航母編隊已經具備初步作戰能力。同時，也表明山東艦及航母編隊各級指揮員在短時間內突破了瓶頸，在最短時間內可以進行熟練操作、指揮航母編隊。

該分析人士認為，中國航母建設是中國海軍轉型建設跨越式發展的縮影，形勢喜人、但同時形勢逼人，也因此遼寧艦、山東艦以及未來更先進的航母會不斷取得新成就，航母核心能力穩步提升。

據海軍官方賬號「人民海軍」21日消息，劉文勝介紹，山東艦入列服役一年來，已完成艦載機起降、實際使用武器、作戰系統調試等任務，編隊體系作戰能力在試驗訓練中不斷提升。這次組織山東艦航母編隊跨區機動訓練，是根據年度計劃作出的正常安排，今後軍方還將根據訓練需要繼續組織類似行動。

對此消息，宋忠平認為，這表明山東艦航母編隊已經形成了初步的戰鬥力和保障力。

據悉，此次是山東艦第二次穿越台灣海峽。在2019年11月14日，山東艦首次展開遠距離跨區試航試驗，穿越台灣海峽抵達海南三亞，於12月17日在三亞軍港正式入列。同年12月26日山東艦再度穿越台灣海峽，於2020年1月1日返回大連造船廠。