新冠肺炎｜世衛率團赴華查疫情源頭　石正麗：歡迎訪問武漢病毒所

新冠肺炎疫情已持續一年，新冠病毒源於武漢的質疑仍然存在。世界衛生組織（WHO）率領的國際團隊將於2021年1月前往中國調查疫情源頭。 武漢病毒研究所曾被質疑外泄病毒，該所研究員石正麗近日表示，歡迎世衛到研究所訪問，但她不能決定訪問的具體方案。

石正麗（左）在武漢病毒研究所P4實驗室工作。（視覺中國）

英國廣播公司（BBC）12月24日報道，石正麗近日通過電子郵件接受BBC訪問，被問到是否會邀請世衛專家到實驗室調查，從而終結外界質疑時，她寫道：「我和世衛專家溝通過兩次」、「我個人明確表示歡迎他們來武漢病毒研究所訪問」。

當被追問這是否會意味着展開正式調查，例如讓專家們查看實驗室數據和紀錄，石正麗則回覆：「我個人歡迎任何形式的訪問，基於公開、透明、信任、可靠和合理的對話方式。但是具體方案應該不是我能決定的。」

據悉，BBC隨後接到來自武漢病毒研究所宣傳辦公室的電話，對方強調石正麗是以「個人身份」發言，她的回答也未獲武漢病毒研究所批准。報道表示，在此之前，BBC拒絕提前向武漢病毒研究所宣傳辦公室發送這篇報道，以供查閲的要求。

石正麗長期研究蝙蝠攜帶冠狀病毒，2017年發現蝙蝠身上攜帶嚴重急性呼吸道症候群（SARS）相關病毒。新冠肺炎疫情2019年底在武漢爆發後，她被外界質疑是武漢病毒研究所外泄病毒的關鍵人物。報道指，世衛這次病毒溯源調查的職責範圍並未包括實驗室泄毒論，10人調查團隊的部分成員更排除了這一說法的可能性。

英國動物學家達扎克（Peter Daszak）被選為調查團隊的一員。他曾和石正麗密切合作，對中國的蝙蝠進行大規模採樣，並曾稱實驗室泄露論是「陰謀論」，並且「純屬胡扯」。

達扎克在接受BBC訪問時同樣堅稱，「還沒有看到任何證據表明存在實驗室泄漏（病毒），或實驗室與此次疫情有關」。

他並強調，已看到大量證據表明，疫情是由人類侵佔野生動物棲息地所造成的自然現象，在整個東南亞地區都明顯可見。他表示，已和武漢病毒研究所合作了十多年，「我很了解那裏的一些人，我經常去他們的實驗室。15年來我都和他們一起見面，吃飯」。他甚至強調，與武漢病毒研究所的合作，使他成為「全世界最了解中國這些蝙蝠冠狀病毒起源的人之一」。

達扎克還說：「我在中國睜大眼睛工作。而且我在絞盡腦汁地回想，尋找一絲絲不正常的蛛絲馬迹，但我從來沒有找到過。」

當被問到是否需要尋求進入武漢病毒研究所實驗室，以完全排除實驗室泄毒論時，他則說：「那不是我的工作」、「世衛組織協商了職責範圍，他們要求我們要遵循證據，這就是我們要做的事。」