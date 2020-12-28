著名鋼琴家傅聰在英確診　父為翻譯家傅雷文革自縊亡

86歲的著名鋼琴家傅聰在英國倫敦確診感染新冠肺炎（COVID-19）。傅聰的學生、英國皇家音樂學院中國籍教授孔嘉寧在社交網站帖文，指傅聰已經住院兩週，需要吸氧，希望他能挺過來。據悉，傅聰目前情況不容樂觀，醫生正全力醫治中。 孔嘉寧說，傅聰早前肺部出現複雜情況，醫生全力醫治，目前需要吸氧，但毋須上呼吸機，亦未進入重症病房，希望他能挺過來。

傅聰在英國確診新冠肺炎，他的父親是中國著名翻譯家傅雷。（微博@考研政治楊加寧）

他說，傅聰夫人卓一龍亦確診，入院三日後出院，目前基本無恙，每日都到醫院探望傅聰。

上海音樂學院教授李民鐸連夜手書，祝福傅聰早日康復：「現在他在倫敦，感染了新冠病毒（SARS-CoV-2），已住院，情況不太好。醫生們一直在給他用氧氣，用各種辦法盡力幫助他。」

「傅聰是中國最重要的鋼琴家之一，幾十年來，他為鋼琴事業做出了巨大的貢獻。」李民鐸說。

據悉，傅雷在1955年參加蕭邦國際鋼琴大賽，並獲得第三名與「最佳馬祖卡演奏獎」，成為首位在國際鋼琴比賽中獲獎的中國音樂家，被譽為「現代鋼琴詩人」。

公開資料顯示，傅聰的父親傅雷是中國著名翻譯家。他翻譯了大量的法文作品，中國「文革」時，在家中自縊身亡。

傅雷對其子家教極嚴，而又父愛至深，其家書被整理成《傅雷家書》，至今影響深遠。

傅聰在海外得悉父親在中國遭到迫害後，到倫敦並長居至今。

另外，因英國新冠病毒毒株變異，中國民航局要求運營中英定期客運航班的航空公司，自12月28日0時至2021年1月10日，暫停中英間定期客運航線航班運行。