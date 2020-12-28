曾屢陷質疑　中國千年大計雄安新區迎關鍵進展

由中共總書記習近平拍板的「千年大計、國家大事」之城雄安新區曾屢次被指進度緩慢、停留在概念上。但最新消息顯示，雄安新區重大基建工程雄安站已開通運營。

據中國鐵路官方微信公號12月28日消息，北京至雄安新區城際鐵路大興機場至雄安新區段於12月27日開通運營，京雄城際鐵路實現全線貫通，雄安站同步投入使用。

京雄城際鐵路正式開通，雄安站投入使用（點擊大圖瀏覽）：

+ 2 + 2 + 2

據介紹，京雄城際鐵路設大興機場、雄安等5座車站，北京西站至雄安新區間最快50分鐘可達，大興機場至雄安新區間最快19分鐘可達。雄安站是全線規模最大的新建車站，包含中國首個智能化全地下牽引變電所，採用站城一體化設計。

2017年4月1日，中共宣布雄安新區計劃。隨後，在將近兩年半的時間裏，雄安新區在北京高層再三催促之下非但沒有形成所謂「塔吊林立、熱火朝天的景象」，令外界質疑雄安計劃停滯。連中國官媒新華網在2019年初也曾披露「兩年來，雄安新區除了基礎性項目和保障運行的臨時性建築外，幾乎沒有大的動工之處。」

外界還一度懷疑雄安新區被「千年大計」的光環給束縛住了，在「世界眼光 國際標準」的高標準之下仍然停留在規劃層面而難以落地，2018年8月，在清華大學「雄安新區規劃建設發展高峰論壇」上，雄安新區的一位規劃設計專家就曾表示，雄安之所以到現在一鍬土沒動的原因之一就是「很多事情還沒想明白」。

此前曝光的雄安新區建設照（請點擊大圖瀏覽）：

不過，當前雄安新區建設已正式提速。2020年4月1日，雄安新區成立三週年之際，已有67個重點項目開工建設。

2020年8月，一組施工照片，顯示凌晨的新區燈火通明，施工現場有數不清的塔吊、打樁機同時作業，打破公眾對「進度緩慢」的質疑。

另據2020年11月18日，河北省統計局發佈的消息，2020年1月至10月，雄安新區投資快速增長，新區域內完成固定資產投資按年增長17.9倍；居民服務、修理和其他服務業，衛生和社會工作，文化、體育和娛樂業投資分別增長52.6%、30.3%和27.2%。