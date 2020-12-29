習近平智囊團新老交替　李書磊重返中央黨校

中共中央總書記、國家主席習近平的智囊團正在進行新老交替。有「北大神童」之稱的中紀委副書記、國家監察委員會副主任李書磊，近日已接替68歲的何毅亭出任中共中央黨校（國家行政學院）常務副校長。

圖為2016年1月21日，李書磊亮相北京兩會人大開幕式。（視覺中國）

中央黨校官網12月26日更新顯示，李書磊已經擔任中央黨校分管日常工作的副校長。該職位屬正部長級別。

現年56歲的李書磊是河南人，14歲考入北京大學圖書館學系，21歲獲北大中文系當代文學專業碩士學位，24歲獲博士學位，因此被稱為「北大神童」。

事實上，在中共政壇擁有博士、碩士學位的高官比比皆是，但他們大多都是在當官後「在職」獲得高學歷，像李書磊這樣修讀全日制博士，繼而再從政的官員，才會被政治評論家視為「正宗的博士」。

北大博士畢業後，李書磊被分配到中央黨校文史教研室任職。作為一個學者型官員，李書磊早年以文學評論而在中國享有知名度，並被譽為中國「第五代評論家」。李書磊有出版過一系列文學評論以及剖析社會現實的文章，《為什麼遠行》、《雜覽主義》、《重讀古典》、《文學的文化含義》、《我觀世音》等書籍，在中國學界頗有影響。

習近平的兩位「文膽」（點擊大圖瀏覽）：

在中央黨校期間，李書磊先後任文史教研部講師、副主任、主任、副教授、教授。至2001年5月，李書磊任中央黨校校委委員，後任培訓部主任、教務部主任。2008年，44歲的李書磊被提拔為中央黨校副校長，官至副部級。而當時的中央黨校校長，就是現任中共總書記習近平。

2014年1月，李書磊外放福建，擔任省委宣傳部長。僅僅兩年，他重返北京擔任市紀委書記，一年後再度升官，出任中紀委副書記，晉升正部級，期間擔任中央追逃辦主任。

中共中央黨校現任校長為陳希（中）。圖為陳希、何毅亭（左二）、李書磊（右二）等出席中央黨校舉行2017年秋季學期第一批進修班畢業典禮。（新華社）

中共中央黨校是中共培訓高級幹部的最高學府，2018年「深化黨和國家機構改革」，把培養高級公務員的國家行政學院併入中央黨校，實行「一個機構，兩塊牌子」。

曾有熟悉李書磊的知情人士透露，李書磊在中央黨校的名聲很好，當上中央黨校副校長後很少打官腔，也沒有官架，仍以學者的身份和口氣與別人討論問題。據悉，李書磊本人並不高調，在擔任中央黨校副校長的6年間，沒有接受過任何媒體的採訪，被部下以「嚴謹」、「低調」、「務實」來評價。