方方「新年獻詞」：放縱極左橫行　改革必定失敗

因在武漢「封城」期間寫下《武漢日記》（又稱《方方日記》）而備受輿論關注的湖北作家方方，在跨年時以一段文字批評「極左」而再度引發熱議。

方方（前排左三）與朋友們在家中合影。（微博@虎爺甲）

2020年12月31日23時36分，方方在個人微博寫道「這一年風雨兼程，我不想多說。錄下兩段文字，作為一年的備註和小結，又或是重點記錄」。

第一段寫的是「常凱的絕命書」，第二段所寫的是摘錄自《武漢日記》的一段文字，其中再度以措辭激烈的形式狠批「極左」。

方方稱，「極左就是中國禍國殃民式的存在！他們是改革開放最大的阻力！如果聽由這股極左勢力橫行，放縱這種病毒感染全社會，改革必定失敗，中國沒有未來。」

方方的言論再度引起熱議，支持者表示「繼續毫不動搖地支持方方女士」，圍觀者稱「這是方方的新年獻詞」，左派大V司馬南則跟帖指其是在抓「極左定義權」——反對自己的就是極左。

方方在微博最後稱，歷史會記住2020年的常凱們，也會記住我們有過的艱難與堅忍。對即來的2021年我仍然充滿期待。

中國輿論場需要包容不同的聲音，也需要方方這樣的聲音。（微博@白色大提琴）

近一年來，方方因《武漢日記》在中國輿論場的聲譽褒貶不一，但在海外，她所撰日記不僅被以多種語言出版，而且獲得多種殊榮。

其中，2020年11月23日，英國廣播電視公司（BBC）公布2020年百名女性名單，方方入圍。

對於方方的遭遇，多維新聞曾在《快評：活在偽自由主義烏托邦裏的任性方方》中指，方方有權對體制與社會缺陷進行批判，這不僅是她的權利和自由，是她的職業，也是她身為一個國家公民的責任。

文章稱，任何一個正常社會都不能只有一種聲音，任何只允許一種聲音存在的個人或組織都應該被批判、應該引起社會警覺。

但文章同時指出，身為一個批評與質疑者的方方，也要允許別人對她進行質疑與批判，要認識到自己的視野與思考深度也存在侷限性，不能壟斷了批評與質疑的權利。

在政府決策與行為不當時敢於站出來批評是一種責任擔當，在國家與民族利益需要時學會克制自己，也是一種責任擔當。