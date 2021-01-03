新冠肺炎｜瀋陽3日上午增3宗本土個案　離瀋需持72小時內核酸證明

周日（3日）0時至12時，遼寧省新增3宗本土新冠肺炎確診病例，均屬普通型病例，均為瀋陽市報告。新增本土確診病例治癒出院3宗，本土無症狀感染者治癒出院1宗，均為大連市報告。 當地政府發布通知，瀋陽市中風險地區和重點管控區域人員一律不允許離瀋。其他地區人員離瀋，需持有72小時內核酸檢測陰性證明。

據悉，這是瀋陽連續第11天有本土確診病例，也是遼寧自12月17日以來連續第18天有本土個案。內地1月2日新增24宗確診病例，其中8宗為本土個案，其中遼寧2宗（瀋陽、大連各1宗）。1月1日則新增22宗確診，其中8宗為本土，遼寧佔7宗（瀋陽3宗，大連4宗）。

當地政府發布通知要求，瀋陽市中風險地區和重點管控區域人員一律不允許離瀋。其他地區人員離瀋，需持有72小時內核酸檢測陰性證明。各有關單位要進一步加強離瀋人員防控，保證全市離瀋口岸24小時平穩有序營運，確保將市防指防控措施落實到位。目前瀋陽市民航機場、鐵路火車站、長途客運站等離瀋口岸均需按相關規定執行。

通知還要求，全市機場、火車站、客運站要在進站口、候車廳等顯要位置張貼公告，利用站內電子屏幕、語信播報等方式提醒離瀋旅客自覺配合提供相關證明。

另外，河北邢台清河縣3日發布緊急公告，指邢台南宮市當日發現核酸檢測陽性患者，鑑於清河縣與南宮市臨近，如非必要，當地群眾近期不要前往南宮市。

（綜合報道）