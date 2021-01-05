蓬佩奧批中國900英里外染指北極圈　外交部反問美為何插手南海

美國國務卿蓬佩奧日前在社交平台上接連發文，強調必須關注俄羅斯與中國對於北極圈的威脅，並點名批評中國距離北極圈900英里，卻想要成為「北極附近的國家」，是「共產主義的幻想」。 中國外交部發言人華春瑩在周二（5日）的例行記者會上，就重申中國是近北極國家之一，中國重視北極國家在北極地區的主權權利和管轄權，願意為北極的和平、穩定、可持續發展作出積極的貢獻。

蓬佩奧點名批評中國距離北極圈900英里，卻想要成為「北極附近的國家」，是「共產主義的幻想」。（Twitter）

華春瑩表示，和平與合作是當前北極形勢的主流，隨著氣候變化和北極冰雪消融，北極的環保和可持續問題正在日益突出，需要有關各方合作應對。華春瑩指，中國是近北極國家之一，「這是不容否認的地理、自然和社會現實，它是不以任何組織和個人的意志為轉移的。」華春瑩批評，蓬佩奧無視客觀事實，炒作意識形態，渲染北極的安全威脅，是與當前國際社會在北極加強合作的大勢不符。

華春瑩亦強調，相關方面應該尊重北極域外國家依法在北極開展活動的權利和自由，尊重國際社會在北極的整體的利益。中國期待同有關各方一道，本著相互尊重、合作共贏的理念，合力推進北極的可持續發展。

此外，華春瑩亦借此反問南海爭議，稱蓬佩奧精確測量中國在北極900英里之外，「我不知道他有沒有量過美國本土距離南海有多遠」。華春瑩稱，美國本土距離南海約有8300多英里，夏威夷距離南海也有5800多英里，「美國為甚麼還常年派軍機、軍艦去到南海開展頻繁、密集的軍事演習或者抵近偵察？僅在2020年12月一個月內，美國海軍無人機就在南海、東海上空開展了至少9次空中偵察飛行活動。在南海問題上，美國的幻想是什麼？」

（綜合報道）