「餓了嗎」侵權「餓了麼」　法院判其立即更名兼賠1萬人民幣

據中國裁判文書網近日公佈，一家名為餓了嗎餐飲管理（北京）有限公司（下稱餓了嗎）的企業對在線外賣平台「餓了麼」構成侵權，被判立即變更其企業名稱及賠償1萬元人民幣的合理費用。

餓了麼於2008年由拉扎斯網絡科技（上海）有限公司（下稱拉扎斯）創立，業務包括在線外賣、新零售、即時配送和餐飲供應鍊等。該公司稱，經過多年的使用和宣傳，餓了麼的系列商標已在餐飲服務領域獲得了較高知名度和影響力。

中國裁判文書網近日公佈該案詳情。（網上圖片）

法院指，拉扎斯發現有公司將與餓了麼商標高度近似的「餓了嗎」作為字號進行了企業名稱登記，具有攀附商譽的主觀惡意，並造成了公眾混淆，構成不正當競爭。據天眼查APP顯示，成立於2016年12月23日的餓了嗎屬於商務服務業，經營範圍包括餐飲管理、銷售工藝品、食用農產品、日用品、電子產品、機械設備等。

庭審期間，餓了嗎稱企業名稱是依法核准註冊，且註冊後公司並未實際經營，而且兩間公司最後一字的讀音、字形均不同，不構成近似，故請求駁回拉扎斯的全部訴訟請求。然而法院進一步發現，餓了嗎法定代表人單立軍擔任100家公司的法定代表人，其中部分企業名稱含有具有較高知名度的標識，如「花旗」、「渣打」、「阿里雲」等。對此單立軍並未作合理解釋，僅表示上述公司均未實際經營，其也並未實際出資。

案件於去年5月29日宣判，法院認為，案中系列商標註冊在先，被告字號的字形、讀音和含義與原告相比，均極為相近，應當認定為近似標識；被告以「餓了嗎」作為字號登記註冊企業名稱，具明顯主觀惡意，客觀上容易產生市場混淆，構成不正當競爭。

餓了嗎最終在去年11月改名為北京御膳房主食廚房有限公司。（網上圖片）

最終，餓了嗎被判於判決生效之日立即變更其企業名稱，新名稱不得含有與「餓了麼」相同或者近似的文字，同時須在判決生效之日起10日內賠償拉扎斯合理費用。內媒發現，餓了嗎其後更名為餓不餓餐飲管理（北京）有限公司，去年11月19日又改名為北京御膳房主食廚房有限公司。

（中國青年報）