新冠肺炎︱中紀委通報問責情況　有官員防疫期間飲酒賭博敷衍應付

新冠肺炎持續之際，中紀委網站周六（9日）通報指出，多地紀檢監察機關近日先後通報了疫情防控問責情況，這些違規違紀現象包括飲酒賭博、趁機受賄、敷衍應付等，給疫情防控帶來風險和隱患，造成了不良影響。

據通報指，曝光案例涉及副市長、副區長、衛健委主任、醫院院長，以及鄉鎮黨政班子成員、基層站所負責人、村黨支部「一把手」等，甚至有人還是應對新冠肺炎疫情工作領導小組指揮部成員或疫情防控重點地區的部門主要負責人。違規違紀現象包括敷衍應付、作風漂浮，如新疆烏魯木齊市天山區翠泉路片區紅橋社區主要領導，對疫情防控相關措施搞變通、打折扣，致小區封而不閉，為此受到黨內嚴重警告處分。

另有防控意識鬆懈，如湖北武穴市紀委監委對武穴市交通物流發展局、市場監督管理局兩家單位4名黨員幹部作出處分，因其不但不清楚車輛運輸情況，且未落實冷鏈產品入庫前進行消殺、車輛從業人員進行核酸檢測、對車輛進行消殺等防疫措施。

中紀委網站顯示，多地紀檢監察機關近日通報了疫情防控問責情況。 （網上圖片）

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亦有人在疫情防控期間違規飲酒、參與賭博，如去年12月，遼寧大連突發疫情，惟金普新區司法局黨組書記安軍卻違規安排曾赴疫地的社區矯正科科長邢萬濤在辦公室自我隔離，還邀請邢等3人在機關聚集飲酒，結果1月受到黨內嚴重警告處分、免職處理；江西省贛州市興國縣時任均村鄉黨委委員、紀委書記王文平，時任均村鄉副鄉長謝家瑋，均村村黨支部書記曾金平等9人多次在曾金平家中賭博，結果王、謝二人雙雙被免職，其他人亦被處分。

另外，有人更在疫情期間趁機受賄，如山西臨汾市蒲縣應急管理局、衛生健康和體育局組成聯合檢查組，對一間煤業公司疫情防控期間復工復產、職業衛生工作情況作驗收時，15名工作人員竟分別收受1000至2000元人民幣不等的紅包。更有官員甚至干擾疫情防控，如大連市金普新區信訪局局長周忠耀在參與隔離酒店志願防疫工作期間，拒絕服從管理，並在微信群組發表不當言論，結果1月4日受到被停職檢查、批評教育。

（每日經濟新聞）