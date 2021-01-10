江西啟動浙贛粵運河建設工程：全長近2千公里投資預算3200億

近日，江西省委省政府《關於推進交通強省建設的意見》全文公布，其中提到「世紀水運工程浙贛粵運河」備受矚目。 根據上述意見的附件內容，浙贛粵運河由贛粵運河、浙贛運河組成，其中贛粵運河規劃全長約1228公里（江西境內全長758公里），規劃投資匡算約1500億元（人民幣，下同）；浙贛運河規劃全長約760公里（江西境內全長410公里），規劃投資匡算約1700億元。

浙贛粵運河由贛粵運河、浙贛運河組成。圖為鄱陽湖。（網絡圖片）

在意見的主體部分，「振興贛鄱千年黃金水道，建設世紀水運工程浙贛粵運河，完善內河高等級航道網布局，發揮南北水運大通道優勢，形成內河水運新格局」被劃入了主要任務之中。

意見的附件資料稱，浙贛粵運河是「四縱四橫兩網」國家高等級航道網布局規劃重要組成部分，對高效連通京津冀、長三角、粵港澳大灣區三大國家戰略區域，重新奠定江西省南北水運大通道的優勢地位具有重要意義，可有效提升江西省區位優勢，推動江西內陸開放型經濟試驗區建設，促進全省經濟社會發展。

江西省委省政府《關於推進交通強省建設的意見》全文公布，其中提到「世紀水運工程浙贛粵運河」備受矚目。圖為江西南昌的贛江畔景色。（視覺中國）

2020年6月，江西省副省長吳浩調研贛粵運河規劃建設情況。中國水運網報道稱，贛粵運河是連接長江水系與珠江水系的重要水系溝通工程。按照2020年交通運輸部組織編制的《國家綜合立體交通網規劃綱要（2021-2050年）（徵求意見稿）》，贛粵運河北起九江鄱陽湖口，穿越鄱陽湖、贛江幹流，經南昌、吉安、贛州入桃江，在贛州信豐縣穿越分水嶺，到達廣東境內湞水，經南雄到韶關北江，沿北江至西江三水河口，規劃全長約1228公里，建成後全線能夠達到三級航道通航條件。

當時的報道提到，要實現贛粵運河的聯通，在目前的江西贛江、廣東北江建設基礎上，還需規劃建設江西贛州至廣東韶關段三級航道364公里，其中江西境內152公里，廣東境內212公里。《贛粵運河規劃工作方案》已編制完成，計劃2020年10月底完成規劃研究初步成果，年內完成贛粵運河建設技術方案論證。

至於浙贛運河，現有資料則來源於交通運輸部規劃院編寫的《浙贛運河規劃方案研究》：浙贛運河東起浙江省杭州市七堡，西至江西省信江褚溪河口，經錢塘江、蘭江、衢江、常山江，在衢州市常山縣上蔣至江西省玉山縣段跨越分水嶺，經信江過上饒、鷹潭等縣市注入鄱陽湖後入贛江進長江。其中，分水嶺段連接信江和衢江，按照常山江北線方案，浙贛運河長度為767公里。

（綜合報道）