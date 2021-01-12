河北疫情｜工程院士張伯禮：基層醫療機構警覺性不高　貽誤時機

河北近期出現新冠肺炎疫情反复。「人民英雄」國家榮譽稱號獲得者、中國工程院院士張伯禮接受采訪談及河北疫情，他認為基層醫療機構警覺性不高，造成貽誤時機。他說，目前疫情已經可以說是初步排查清楚、初步抑制、整體可控，內地總的新冠肺炎防疫形勢屬於「多點散發常態化」。

張伯禮接受鳳凰衛視資訊台採訪時稱，此輪疫情爆發主因是「早發現」方面沒有做到位。

他舉例說：「由於在基層像村的衛生所，他們可能警覺性不高，發現了有發燒咽痛的病人沒有想到可能是習慣。而就是按照流感來處理，按照感冒來處理，有點貽誤了一些時機。同時又趕上在這個節氣，在農村有很多的聚會，這些聚會也造成了一個傳播，特別家庭類的傳播。在短時間內基本說疫情已經得到了初步的排查清楚，同時給予了積極的干預。所以我們看分析整體形勢是可控的情況，也得到了初步的抑制。」

不過，張伯禮也表示，目前疫情可說是初步排查清楚，有積極干預、初步抑制，整體形勢可控。他強調，特別是還有很多境外輸入的案例，呼籲無論是境外輸入的還是本土案例，都應該提高警惕。疫情多點散發，甚至發生一些小型爆發已經成為常態，未來可能還會持續一段時間。

河北省疾控中心應急辦主任師鑑1月10日表示，暫時還未找到零號病例，但初步估計零號病例或早在2020年12月15日之前便已染病。

石家莊「火眼」實驗室內部畫面（點擊大圖瀏覽）↓↓↓

河北省近日採取了嚴格的防控措施。河北邢台、石家莊、廊坊均已經發布通知，稱為防疫情擴散，該市民眾居家7天；石家莊地鐵也已停運；石家莊還建成氣膜式「火眼」核酸檢測實驗室。

據最新消息，河北衛健委1月12日通報，1月11日，河北省新增40例確診病例，其中石家莊市報吿39例（2例為無症狀感染者轉為確診病例），廊坊市報吿1例；新增26例無症狀感染者，均為石家莊市報吿。