中國「獵鷹」高速無人機首飛成功　可執行「察打一體」任務

中國海鷹航空通用裝備有限責任公司（中國航天科工集團三院302所）研製的WJ-700（獵鷹）高空高速察打一體無人機近期完成首飛試驗。 據海鷹航空通用裝備有限責任公司官方微信公眾號周一（11日）發布消息指，該無人機多項技術指標達到了國內領先、國際先進水平。本次試飛成功，標誌著海鷹航空公司作為中國無人機總體研製「國家隊」，向打造國際一流智能無人裝備公司邁出堅實一步。

據了解，WJ-700(獵鷹)是一款高空高速察打一體無人機，系統採用輪式自主起降，可裝載多種任務設備和機載武器，能夠執行對面（海/地）偵察、監視、預警任務，執行遠程反艦、反輻射和防區外對地精確打擊任務，執行電子偵察和干擾任務，最大起飛重量3.5噸，最大航時20小時。

中國航天科工三院302所所長馬洪忠早前介紹指，「它跟其他無人機最大的區別在於，它是一款高空、高速、長航時的無人機」。馬洪忠說，該無人極限速度可以達到每小時700公里，其飛行高度能夠達到12,000米以上。

WJ-700(獵鷹)高空高速察打一體無人機完成首飛試驗。（海鷹航空通用裝備有限責任公司微信公眾號）

有內地媒體分析指，WJ-700作為一款無人戰機，性能應該會更加優越。如果正式裝備入列的話，相信美國MQ-9「死神」無人機也要避其鋒芒。

（綜合報道）