美國國會暴亂｜王滬寧舊作《美國反對美國》受熱捧　市價漲三千倍

美國國會1月6日遭受衝擊事件，事件引發全球關注。受此事件影響，一本據稱已經絕版的舊書《美國反對美國》深受追捧。 這本書作者是現任中共政治局常委王滬寧，其在舊書其市場的價格被熱炒至16666元人民幣，相當於1991年出版時5元標價的3000多倍。

《美國反對美國》出版於1991年，書中預測美國將會因為國內衝突而衰落。因契合當下美國內部困境，以及作者身份而廣受追捧。

在舊書網站「孔夫子舊書網」上，《美國反對美國》價格最高一度被熱炒至16666元人民幣。這相當於1991年出版時標價的3000多倍。

《美國反對美國》主要講述1988年至1989年王滬寧在美國的見聞和思考，書中被當下認為預測了美國對「個人主義、享樂主義、民主主義」的過分注重最終引起裂痕，削弱其競爭力。

王滬寧當時還在書中還提及日本。當時世界普遍認為日本是美國最大的經濟競爭對手。王滬寧在書中表示，日本的強大是建立在「集體主義、忘我主義和權威主義」之上。

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王滬寧是復旦大學國際政治專業法學碩士，曾任復旦大學國際政治系教授、博士生導師。他在20世紀80年代就已經是學術界的知名青年學者，成為當時《半月談》等時事雜誌的封面人物；1993年，王滬寧還曾以復旦大學辯論隊顧問身份，參加「國際大專辯論會」奪冠。