中國首輛火星車全球徵名　哪吒、赤兔等入列十強　將舉行網絡投票

國家航天局探月與航天工程中心周一（18日）表示，中國首輛火星車全球徵名活動已完成初次評審，遴選出弘毅、麒麟、哪吒、赤兔等10個名稱。 本周三（20日）起還將展開公眾網絡投票，投票結果將作為最終名稱的參考。

國家航天局探月與航天工程中心表示，經過評審委員會的初步評審，遴選出弘毅、麒麟、哪吒、赤兔、祝融、求索、風火輪、追夢、天行、星火共10個名稱，作為首輛火星車的命名範圍。接下來，計劃從1月20日12時起至2月28日24時止，在指定的手機應用程式接受為期40日的公眾網絡投票。

入選前10名的名稱依次為：弘毅、麒麟、哪吒、赤兔、祝融、求索、風火輪、追夢、天行、星火。（央視）

評委將進行終審選出前3名，並參考公眾投票得分的前3名，最終選定3個名字並按程序報批，以確定中國第一輛火星車名稱入選方案，並於中國首次火星探測任務「天問一號」着陸火星前擇機公布。

此前，作為徵名活動的第一階段，中國首輛火星車全球徵名於2020年7月24日正式啟動，8月16日24時截止，經過合併整理重複名稱，共收到有效提名39808個。其中38340個提名通過手機應用程式提交，1468個是通過紙質信函投遞提名。

2020年7月23日，中國首次火星探測任務「天問一號」成功發射。翌日，中國第一輛火星車全球徵名活動正式啟動。國家航天局探月與航天工程中心副主任、中國首次火星探測任務新聞發言人劉彤傑表示，「天問一號」和中國第一輛火星車的一系列重大技術突破，將使中國真正進入深空、走近火星。

（綜合報道）