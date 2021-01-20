新冠肺炎｜內地昨增103宗確診　北京大興全員禁離京展開核酸檢測

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-20 10:26

國家衛健委公布，內地昨日（1月19日）新增103宗確診病例，其中本地個案佔88宗，包括吉林46宗，河北19宗，黑龍江16宗，北京7宗。截至目前，內地現有確診病例1473宗，累計確診88557宗，4635人病亡。 北京大興區今日（1月20日）凌晨宣布，即日起開展全民核酸檢測，禁止離京，天宮院街道的5個社區實施全員居家觀察。

北京市大興區展開全民核酸檢測。（中新社）

國家衛健委消息，內地昨新增境外輸入病例15宗，包括上海4宗，廣東3宗，浙江、四川、陝西各2宗，天津、福建各1宗。境外輸入現有確診病例276宗，累計確診病例4545宗。

同日，內地新增58名無症狀感染者；當日轉為確診病例39宗；819名無症狀感染者尚在醫學觀察。

北京市大興區發布疫情防控措施，自今日凌晨零時起，對天宮院街道的融匯社區、天宮院社區、天宮院西里社區、天宮院中里社區、天宮院南里社區實施嚴格封閉管控，5個社區的人員全部居家觀察。大興區其他的社區實施嚴格封閉管理，市民需憑有效出入證明出入，非本社區居民不得進入。

各村莊社區原則上只保留1、2個出入口，並嚴格落實工作人員24小時值守，對進出人員實行查證、掃碼、測溫、登記管控措施。大興區展開全民檢測和症狀排查，全區所有人員原則上禁止離京，如需出京則按照「誰審批誰負責」的原則，持3日內核酸檢測陰性證明。

天宮院街道管轄區域內所有公共場所全部關閉，包括轄區內所有商務樓宇、商超、酒店、餐館、工廠、工地、各類門店、電影院、圖書館、公園景區等。養老院、福利院等特殊機構實行封閉管理；全區所有校外培訓機構全部關停，中小學、幼兒園學生一律居家學習生活。非天宮院街道管轄區域內的公共場所，將嚴格管理，限流至50%。天宮院街道管轄區域外的其他區域只能舉辦50人以內規模的會議，停止舉辦會展、體育賽事和演出活動，婚事緩辦、喪事簡辦、宴請不辦。

地鐵、巴士滿載率不得超過75%，落實消毒通風、體溫檢測、佩戴口罩、發燒乘客移交和信息登記等防控工作。同時，地鐵4號線大興線天宮院站自今日起封閉停運，6條途經天宮院地區的巴士線路將不停站，直至另行通知。

（綜合報道）