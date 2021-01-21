「國產航母總指揮」胡問鳴被決定逮捕　早前被控涉權錢色八大罪名

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-01-21 13:30

據新華社1月21日報道，原中國船舶重工集團有限公司黨組書記、董事長鬍問鳴涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前依法以涉嫌受賄罪、國有公司人員濫用職權罪對胡問鳴作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

2017年11月8日，時任中國航母工程總指揮胡問鳴在中國首艘國產航母001A機庫內講話。（微信@中船重工）

中紀委國家監委此前通報稱，胡問鳴喪失信仰，落實中共中央重大決策部署不力，政績觀扭曲，嚴重偏離企業經營主責主業；大搞迷信活動，對抗組織審查。

胡問鳴還被指，違反中央八項規定精神，違規打高爾夫球、出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請，收受禮品、禮金，安排下屬單位支付應由其個人支付的費用；不按規定報吿個人有關事項，在幹部錄用晉升中為他人謀取利益。

據稱，他還縱容默許家屬在私營企業掛名取酬、利用其職務影響謀取利益，違規購買住房、佔用公車，搞權色、錢色交易；違規安排下屬企業投資股票，造成國有資產重大損失風險；公權私用，在工程承攬、業務合作、資產收購等方面利用職務上的便利為他人謀取利益，並非法收受鉅額財物；徇私舞弊，濫用職權，造成國有公司資產重大損失。

胡問鳴（點擊大圖瀏覽）↓↓↓

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胡問鳴被指嚴重違反多項中共紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權犯罪，且在中共十八大後不收斂不收手，應予嚴肅處理。

資料顯示，今年將滿64歲的胡問鳴是江蘇揚州人，曾先後在中國航空工業集團、中國兵器工業集團、中國船舶工業集團、中國船舶重工集團任職，2019年8月從中國船舶重工集團公司董事長、黨組書記位置上退休。他還是第十八屆中紀委委員。

2020年5月12日，中紀委宣布對胡問鳴進行紀律審查和監察調查。

據悉，胡問鳴的工作經驗涵蓋了海陸空三軍裝備建造研發，中國首艘國產航母、殲10、國產大飛機C919等項目均有其參與。

值得注意的是，在胡問鳴擔任中船重工董事長期間，孫波時任總經理。2018年6月，孫波任上被查。2019年7月，孫波獲刑12年。