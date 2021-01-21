拜登就任｜外交部展望中美關係　稱善良天使能戰勝邪惡力量

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-21 17:10

美國總統拜登昨日（20日）正式就任。就未來中美關係發展，外交部發言人華春瑩今日（21日）在例行記者會上表示，只要下定決心，一切都有可能，相信在雙方的共同努力下，「中美關係中善良的天使能夠戰勝邪惡的力量」。

華春瑩首先祝賀拜登宣誓就職，並指過去一段時間特別不容易，經過非常困難和不平凡的時光後，中美民眾都值得擁有一個更加美好的未來，中方希望拜登能夠成功治理國家。就拜登就職演說中多次強調團結，她認為這恰恰是當前中美關係所需要的，並提到過去4年美方少數反華政客出於一己私利，撒了太多的謊，煽動了太多的仇恨和分裂，令中美人民都深受其害。她強調，兩國及國際社會眾多有識之士都期待中美關係早日回到正軌，為攜手解決當今世界面臨的重大、緊迫的挑戰做應有貢獻。

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華春瑩續指，由於社會制度、發展階段和歷史文化不同，中美存在分歧是很正常，而拜登演說中提到民主是應該允許不同，而且分歧不應導致分裂，這亦應體現在國際關係中，不同社會制度、文化背景和意識形態的國家，應當可以也完全能夠和諧共存，對話合作。

就拜登提到美國有太多需要治愈，太多需要恢復，華春瑩認為中美關係也是如此，並形容特朗普政府，尤其是蓬佩奧在兩國關係中埋了太多的雷，需要排除；燒了太多的橋，需要重建；毀了太多的路，需要修復。中美雙方都需拿出勇氣，展現智慧，彼此傾聽、正視和相互尊重，這是兩個大國應有的擔當，亦為國際社會的期待。

另外，就拜登演說中提到美國正進入新冠肺炎疫情最黑暗最致命的時期，華春瑩表示，疫情發生以來，中方盡己所能向美國人民抗疫提供支持和幫助，初步統計顯示去年3月1日到今年1月10日累計向美方提供了約逾420億隻口罩、9億多對手套、7.8億套防護服、5066萬副護目鏡、15648台呼吸機，還有257台有創呼吸機。

她強調，只有世上所有的國家都戰勝疫情，人類才算真正徹底戰勝，中方願繼續與美國在內的各國一起加強合作，也願意為美國抗疫，繼續提供力所能及的幫助和支持。

（澎湃新聞）