外交部：制裁蓬佩奧等人完全正當和必要　展示捍衛國家利益決心

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-21 18:02

中國外交部日前宣布制裁特朗普政府的多名官員，包括時任國務卿蓬佩奧、白宮貿易顧問納瓦羅等28人，指他們嚴重侵犯中國主權。 對此，新任美國總統拜登的國家安全委員會發言人就形容，中國實施制裁是「非建設性、犬儒」行為，中國在拜登就職日當天宣布有關制裁，是試圖分裂美國黨。 中國外交部21日表示，中方舉動完全正當且必要，希望美國新一屆政府客觀理性看待中國和中美關係。

中國外交部發言人華春瑩在周四（21日）就重申，中國決定對美國有關人員實施制裁，是對這些人在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、安全、發展利益的錯誤行徑作出的回應，是完全正當和必要的，充分展示中國政府捍衛國家利益的堅定決心。

華春瑩強調，過去幾年美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見、仇恨，策劃以及推動實施一系列瘋狂行徑，嚴重干涉中國內政，損害中國利益，傷害中國人民感情，也嚴重破壞了中美關系，「中方已經多次指出，這些反華政客必將為其瘋狂行徑付出代價。」

華春瑩稱，中國希望美國新一屆政府客觀理性看待中國和中美關係，從兩國人民福祉出發，與中方相向而行，秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。

（綜合報道）