中俄合作研發CR929寬體大飛機　擬製引擎推力高達35噸

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-01-22 20:09

中俄合製的CR929寬體大飛機項目受阻一事，備受外界關注。最新消息稱，俄羅斯為其打造推力最大的航空發動機。

據俄羅斯衛星通訊社網站1月21日報道，俄羅斯聯合航空製造集團表示，為中俄聯合研製的CR929寬體客機配套的PD-35發動機項目，將採用聚合複合材料製造的零件，這是最優先需要解決的。

2018年11月6日，中俄合制的CR929展示樣機在珠海航展首次亮相。（視覺中國）

據悉，推力高達35噸的PD-35發動機將是俄羅斯有史以來研製的推力最大的航空發動機。

報道稱，俄聯合航空製造集團表示，使用聚合複合材料的製造工藝生產發動機風扇葉片是PD-35發動機項目的基本要求，如不採用這項技術，則無法使發動機達到設計性能要求。目前，發動機風扇葉片製造工藝主要有兩種：預浸料和3D打印。俄方計劃在2021年對使用上述兩種方法制造的產品進行對比測試，發佈工藝文件。預計到2022年，首批風扇葉片樣品將下線。

報道稱，部分測試將在現有的PD-14發動機上進行，其成果或將用在這款發動機的改進型號上。PD-14是上世紀80年代以來俄羅斯研製的首款國產民用渦輪風扇發動機，2020年12月15日，配備PD-14發動機的MS-21-310客機進行了首飛。

近年來，中俄兩國在航空工業上一直持續合作，雙方展開了廣度和深度都足夠的合作，無論是在軍用飛機還是民用飛機領域都是如此。但在2020年7月，CR929項目卻傳來停滯的消息。

據俄羅斯國際文傳電訊社7月8日報道，俄羅斯伊爾庫特公司總經理拉維爾·哈基莫夫（Ravel Khakimov）表示，兩國聯合研發的CR929飛機的交付工作可能會在2028年至2029年開始，這比原來預計的時間晚了3年到4年。

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不過，2020年12月9日，在杭州舉行的2020浙江省「萬畝千億」航空航天產業國際峰會上，中國商飛科技委常委、CR929中俄遠程寬體客機中方總設計師陳迎春表示，正在研製中的CR929項目穩步推進。

陳迎春介紹，CR929是中俄聯合研製的大型寬體客機，全機長63.3米、翼展61.2米、高17.9米。CR929的航程遠達12,000公里，從北京或上海出發可以滿足亞太和歐洲航線需求，能直飛北美的温哥華、西雅圖、舊金山、洛杉磯等地，基本滿足中國市場95%的航線需求。從莫斯科出發，可以滿足俄羅斯市場現有航線的全部需求。如果採用全經濟艙的緊湊佈局，CR929最多可容納440名乘客。

陳迎春表示，2023年到2045年CR929交付後預計分享量約1,000架。