新冠肺炎｜吉林通化封城　居民斷糧斷藥上網求助　副市長致歉

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-24 12:03

吉林省通化市近日爆發本土疫情，自本月18日起實施全面封閉管理，22日起東昌區居民住戶更被實施貼封條封閉管控，居民一律不得外出。 近日通化一些網民表示，在隔離期間缺乏物資，有的家中已快斷糧，引起網絡關注。 通化市新冠肺炎疫情防控指揮部23日回應稱，會成立保民生志願服務隊，面向廣大居民免費提供生活必需品代購配送服務。通化市副市長蔣海燕24日代表市委市政府表達歉意。

據通化衛健委消息，23日通化市新增確診病例2宗，本次輸入性疫情全市累計報告確診病例140宗。23日通化新增無症狀感染者19宗，現有無症狀感染者100宗。

因應當地疫情，從1月18日晚上11時起，通化市社區村屯被全面封閉管理；20日凌晨1時起，通化市東昌區（位於市區中心）全域被調整為高風險地區；22日晚上10時起，東昌區居民住戶被實施貼封條封閉管控，居民一律不得外出，由社區工作人員上門幫助解決生活物資配送需求，解除時間另行通知。

有網民在微博上表示，自通化「封城」後，速遞停發，社區物資配送跟不上。而且封戶比較突然，很多居民面臨斷糧斷菜，有老人斷藥，有嬰兒斷奶粉，基本生活無法得到保障。有網民指，官方給出的網絡和電話配送渠道都已嚴重超負荷，幾天前的訂單還沒配送，無法下單，電話線路繁忙，不會網購的老人更是難上加難。

網民又透露，據了解主要問題不是物資不足，而是人手不夠，很多當地基層工作人員已經不眠不休連續工作數日，但仍然杯水車薪。

通化市新冠肺炎疫情防控指揮部23日表示，為保障廣大居民在居家封閉期間生活必需品供應，通化市青年志願者協會以及「餓了麼」、酒桶「跑腿兒」、好幫養老公司自願成立保民生志願服務隊，面向廣大居民免費提供生活必需品代購配送服務。配送商品種類包括蔬菜水果、糧油副食、藥品等日常生活必需品。

通化市副市長蔣海燕24日代表市委市政府表達歉意。（資料圖片）

在24日吉林省通化市召開的疫情防控新聞發布會上，通化市副市長蔣海燕就目前市民生活物資配送不及時不到位，給市民生活帶來很大不便的問題，代表市委市政府表達歉意。

此外，在23日，吉林省通化市紀委監委對在疫情防控工作中失管失察、履職不力的14名黨員幹部追責問責情況進行通報。市衞健委主任、市疾控中心主任、市交通局副局長等14名黨員幹部分別被黨內警告、撤銷黨內職務及政務撤職等。

（綜合報道）