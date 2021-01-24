新冠肺炎｜天津一批美國進口啤酒包裝核酸檢測陽性　未流入市面

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-24 18:45

天津市防控指揮部今日（24日）指，寧河區在對轄區一家物流公司開展新冠病毒核酸檢測時，發現一批美國進口啤酒整托外包裝樣本檢測結果呈陽性。該批貨物未流入市場，已按相關防疫措施進行處置，相關人員核酸檢測正在進行中，已出結果均為陰性。

內媒報道指，涉疫啤酒原產地為美國，於去年10月20日至本年1月6日，分批從美國進口運抵天津港，並運至寧河區某物流公司倉庫。當地在對工作人員、貨品及外環境等進行核酸檢測時，發現2份啤酒整托外包裝樣本檢測結果呈陽性，其他結果均為陰性。

當地已對庫存涉疫貨品進行封存，貨品未流入天津市市場。當地又對存在暴露風險的工作人員及其密切接觸者32人實施管控並採樣，16人核酸檢測結果為陰性，其他結果待出；對園區相關企業1066人實施居家隔離並採樣，結果待出。相關流調排查及檢測工作仍在進行中。

近日江蘇省無錫市有一份進口車厘子內表面核酸檢測呈陽性。專家指，吃水果前用流水清洗，應該就不會有感染的風險。（資料圖片）

專家：購物時別直接用手摸冰凍的海鮮

此外，針對進口冰凍食品的衛生問題，中國工程院院士張伯禮近日表示，購物時別直接用手去摸冰凍的海鮮，應該戴手套及口罩。回家處理冰凍海鮮食品的時候，不要用水沖，以免水花四濺，而是要用水泡，泡了以後輕輕地處理。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友回應如何處理車厘子等進口水果時指，保存水果的溫度比冷凍魚肉等食品溫度高，病毒在保存水果的溫度下存活時間短；核酸檢測呈陽性，有可能是活病毒，也可能是死病毒或病毒片段，不一定代表有傳染性。他指出，只要注意手衛生，吃水果前用流水清洗，應該就不會有感染的風險。

據早前報道，上周四（21日），江蘇省無錫市有一份進口車厘子內表面核酸檢測呈陽性，部分同批次已經流入市區。有內地專家指，此事或與冬季氣溫低有關，與進口冷鏈食品中發現病毒的原理相同。

（綜合報道）