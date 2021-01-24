廣西河池7校85名學生在校就餐後腹痛嘔吐　證實感染諾如病毒

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-24 19:00

1月21日晚6時至22日晚6時，廣西河池市宜州區懷遠中學、洛西中學等7校相繼有學生在學校就餐後出現腹痛、嘔吐等症狀，經送醫診斷，共有85名學生留院觀察治療，無重症病例。 據官媒最新報道，宜州區疾控中心採樣檢測結果顯示，上述學生病因確定為感染諾如病毒（Norovirus）。

據內媒上周六（23日）報道，河池市多間中學家長反映，學生在校吃飯後，不同程度出現上吐下瀉情況，懷疑與在學校食堂用餐有關。網傳截圖上的對話稱，「懷遠中學的學生食物中毒」、「個個發燒，100多人」。另有影片顯示，多名學生被救護車送往醫院，醫院走廊上亦放置多張病床。

網傳截圖上的對話稱，「懷遠中學的學生食物中毒」、「個個發燒，100多人」。（網上圖片）

上述85名學生病情輕微，病情發生後，宜州區委區政府成立由衛健、疾控、教育、市場監管等部門組成的應急處置工作組，趕赴相關學校，開展學生治療、事件調查處置等相關工作。據宜州區疾控中心經採樣檢測，初步判斷為食源性疾病。

及至周日（24日），新華社報道稱，截至23日晚上6時，全區有2間中學共46名學生留院觀察。宜州區疾控中心派出公共衛生科、疾控科、檢驗科等多名醫務人員到現場採樣、流調、檢測，結果顯示，上述學生病因確定為感染諾如病毒。區委區政府已組成工作組，趕赴相關學校開展調查處置工作。

諾如病毒具有高度傳染性，常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，可透過共用餐具傳染，病毒在嘔吐後的地方也能殘留。

（綜合報道）