美國稱以「戰略忍耐」處理中美關係　外交部：望客觀理性看待中國

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-26 20:00

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，拜登（Joe Biden）新政府會以「戰略忍耐」政策處理美中關係。 中國外交部發言人趙立堅在周二（26日）的例行記者上就呼籲，希望美國新一屆政府能夠吸取特朗普政府對華錯誤政策的教訓，客觀理性看待中國和中美關係。

趙立堅表示，過去幾年特朗普政府犯下方向性的錯誤，將中國視為戰略性競爭對手，甚至是威脅，並據此採取一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤行徑，導致中美關係出現自兩國建交以來的從未有過的異常嚴峻局面，這不符合兩國人民的根本利益。

趙立堅指，正如中方多次指出，中美作為兩個大國，在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮等方面擁有廣泛的共同利益，肩負著特殊的重要責任。中美兩國合則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。他並強調，希望美方采取積極建設性的對話政策，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

另一方面，對於美國國務院發言人指拜登表明會確保中國公司不會濫用美國數據，保護美國數據安全，趙立堅督重申中方一貫高度重視和積極致力於保護知識產權，並同時認為科技成果應該造福全人類，不應成為限制、遏制其他國家發展的手段。

趙立堅強調，中方希望美方不要將科技問題政治化、武器化，停止無端指責抹黑，與國際社會一道，打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境。

（綜合報道）