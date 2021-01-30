國家體育總局：清理整治私下約架、自封「大師」等武術亂象

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-30 18:35

近年來內地民間武術「約架」（約定決鬥）事件頻發，自詡「渾元形意太極拳掌門人」的馬保國，去年5月與民間武術愛好者王慶民切磋的過程中快速被KO。再加上其「不講武德」、「耗子尾汁」（好自為之）等經典語錄的流傳，很快引起官媒的注意，《人民日報》曾發文批評其「譁眾取寵、招搖撞騙、一場鬧劇」等。 為清理整治武術亂象，規範有序開展武術賽事活動，促進武術行業健康發展，國家體育總局武術運動管理中心和中國武術協會近日印發《清理整治武術亂象規範賽事活動管理辦法》（以下簡稱《辦法》），明確指出十類須重點清理整治的武術亂象，包括隨意自創門派、私下約架及自封「大師」等。

國家體育總局要清理整治武術亂象。（資料圖片）

《辦法》中劃定了十類須重點清理整治的武術亂象，包括隨意自創門派、私下約架、惡意攻擊、相互詆毀、歧視他人；自封「大師」、「掌門」、「正宗」、「嫡傳」等稱號，欺世盜名，招搖撞騙，誤導群眾；以「拜師收徒」、「賀壽慶典」、「評比表彰」等為名收費斂財等。

此外，離武術精神，利用虛假廣告、虛假宣傳和惡意炒作等手段發表不當言論，造謠傳謠或騙取錢財，通過武術賽事和活動從事賭博、詐騙、非法集資等違法行為，以及利用武術活動場所或指使縱容他人從事封建迷信等非法活動的同樣被納入重點清理整治的領域。

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《辦法》表示，在武術賽事活動方面的重點整治，包括違反武術賽事活動及武術搏擊類賽事活動辦賽指南和參賽指引，組織或參加不規範的賽事活動；偽造、銷售假運動員等級證、假段位證、假教練員證、假裁判員證或相關資格證書；罔顧安全，不分項目、性別、年齡、體重級別，不按規定使用護具進行武術搏擊比賽等。

一旦發現非法約架、惡意炒作、不規範比賽、偽大師假掌門招搖撞騙等違法違規苗頭，中國武術協會將及時報告、制止、處理，依法依規綜合運用多種監管方式，對拒不整改的個人或者組織將及時主動聯合多部門進行執法查處。

《辦法》強調，對於違規的個人和組織將進行約談告誡、通報批評、取消行業相關資格、列入行業黑名單等處罰措施，對於同時具有兩種或兩種以上違規行為的、在一年內發生兩次或兩次以上同一性質的違規行為的予以從重處罰。

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（中新網）