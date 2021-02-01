巴西傳科興批評美國疫苗政策　科興：聲明是偽造，或追究法律責任

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-01 09:58

巴西傳媒日前引用一份聲明，內容為中國科興公司批評美國實施疫苗政策，指其僅僅保護美國人，這份聲明還質疑輝瑞疫苗的安全性。 科興昨日（1月31日）澄清，該聲明為偽造，並非由該公司發布或授權發布，有關內容不代表公司觀點，公司保留進一步追究其法律責任的權利。

科興澄清，有關聲明為偽造，並非由該公司發布或授權發布。圖為科興生物新冠疫苗。（新華社）

多間巴西媒體均引用該偽造聲明報道。巴西《聖保羅州報》（O Estadode S. Paulo）稱，當地一家名為Pharos的諮詢公司向媒體發布了一份「科興聲明」，批評美國等西方國家在公共衛生危機中持保護主義立場，稱「美國實施了一項美國優先的疫苗政策，以便僅僅保護美國人。無論前總統特朗普還是現總統拜登，都捍衛這一立場」。

聲明還稱，使用和沒有使用科興疫苗的國家都認可科興疫苗的安全性和有效性，但輝瑞疫苗的安全性令人疑慮，多人在接種輝瑞疫苗後死亡。

科興發表聲明，澄清公司從未撰寫或授意他人撰寫並發布前述偽造聲明。（科興）

科興控股生物技術有限公司昨日發聲明澄清，表示公司從未撰寫或授意他人撰寫並發布前述偽造聲明，認為面對席捲全球的新冠疫情，需要全世界攜手共同應對。在新冠病毒威脅面前，全球所有的機構和企業都是合作夥伴，不是競爭對手。科興反對任何的惡意攻擊、詆毀，對偽造聲明的行為表示強烈譴責，至於偽造聲明的編造者和發布者，公司保留進一步追究其法律責任的權利。

涉事的Pharos公司回應稱，公司是「欺詐行為的受害者」，對於有人向該公司提供虛假聲明感到驚訝，正在收集證據以訴諸法律。

（綜合報道）