自認聶樹斌案真兇但不被法院認定　王書金犯下4宗姦殺案今伏法

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-02 12:40

河北邯鄲中級法院周二（2日）對犯故意殺人罪、強奸罪的王書金執行死刑。 王書金是內地著名冤案聶樹斌案的關鍵人物，王書金自認是該案真兇，不過根據最高人民法院的覆核，王書金最終仍不被認定與該案有關。

王書金自認是聶樹斌案的真兇。（網上圖片）

最高法覆核確認王書金的犯罪事實為4次強奸、故意殺人作案。王書金強奸4名婦女，並對被害人實施殺害行為，其中殺死3人、1人殺害未遂，全部案發地點均在河北省廣平縣十裡鋪境內。法院認為，王書金曾因犯強奸罪被判刑，刑滿釋放後不思悔改，又多次實施強奸、故意殺人犯罪，主觀惡性極深，人身危險性和社會危害性極大，罪行極其嚴重，雖有因形跡可疑被傳喚後主動供述自己犯罪事實的自首情節，但不足以對其從輕處罰。

值得一提是，聶樹斌此前被指控在1994年8月，在河北省石家莊西郊姦殺一名工廠女工，聶樹斌最終更因此案被判處及執行死刑。惟在2005年1月，王書金在河南落網後，其供出共犯下6宗強姦及姦殺案，其中一宗就是聶樹斌案，直接導致聶樹斌案要複查。及至2016年12月2日，最高法第二巡迴法庭公開宣判，宣告撤銷原審判決，改判聶樹斌無罪。

聶樹斌冤案21年後昭雪↓↓↓

+ 3 + 3 + 3

最高法刑三庭負責人在受訪時就解釋，王書金歸案後雖然主動供述6宗案件，法院審理後只認定其中4宗，是因為根據刑事訴訟法規定，對刑事案件的判處要重證據，重調查研究，不輕信口供，「只有被告人供述，沒有其他證據的，不能認定被告人有罪和處以刑罰；沒有被告人供述，證據確實、充分的，可以認定被告人有罪和處以刑罰。」關於不認定王書金所供述其中2宗案件，是經偵查機關核查和檢察機關審查均認為不能成立，公安機關不予認定，公訴機關不予指控。法院審理公訴案件，應當根據公訴機關指控的犯罪事實進行審理，法院的做法符合法律規定。

（綜合報道）