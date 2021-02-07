解放軍99A坦克進駐邊境後　紅旗-9防空導彈現身一線

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-02-07 10:40

中印邊境對峙持續數月仍未緩和，繼中方近日在邊境一線部署99A型重型坦克之後，解放軍西部戰區空軍地導某旅進行一場模擬外軍空中突襲的實戰化演習。據解放軍西部戰區空軍2月4日的官方微博，演習中，紅旗-9防空導彈現身。

紅旗-9是中國的一種遠程防空導彈，是由中國航天科工自主研製的遠程防空導彈系統。是一種兼顧海／陸軍通用的防空導彈，海軍版稱為「海紅旗-9」，外銷版為「FD-2000」，反輻射導彈版本為「FT-2000」。

紅旗-9大約在1980年代初開始研製，到1995年少量生產交付部隊實驗，共花了約15年左右時間。2009年，紅旗-9在新中國成立60周年閲兵中首次公開亮相。

中國紅旗-9防空導彈近日現身西部戰區，更多詳情請點擊大圖：

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紅旗-9的導彈系統以旅為作戰單位，一個完整的旅級作戰單元由6個營級單位組成，一般有1輛指揮車，控制車、目標雷達照射車、搜索雷達車各6輛，導彈發射車為48輛，發射車為8×8重型越野車底盤，每輛導彈發射車4個導彈儲運-發射筒，可裝載4枚紅旗-9導彈，即一個旅有192枚導彈。

紅旗-9配套SJ-212型遠程搜索雷達和HT-233型相控陣火控雷達，可對最具威脅的6個目標優先接戰。

解放軍空軍率先在西安和蘭州的基地部署了紅旗-9，澳洲《空中力量》雜誌此前猜測，中國可能已在三峽大壩及西南、西北重要目標附近部署大量紅旗-9系統。

據悉，中印近日在邊境部署不斷，2月3日，央視《軍事報道》在報道解放軍所屬汽車運輸團向喀喇崑崙邊防一線駐訓士兵運送新型特需會餐節日食品時，畫面中出現正在一線駐訓的99A型主戰坦克和04A型步兵戰車。

解放軍一線人員配發「軍人保障標識牌」，更多詳情請點擊圖集：

喀喇崑崙山脈是中印邊境西段的重要分界，99A型主戰坦克和04A型步兵戰車是解放軍陸軍重型機械化合成旅的拳頭裝備。它們出現在邊防一線意味着解放軍邊防部隊的高原作戰裝備有了全面提升。

99A型坦克是解放軍最新型主戰坦克，戰鬥權重達55噸，裝備50倍徑125毫米滑膛炮，單車備彈41發；該坦克裝備1,200馬力發動機，最大時速達75千米，最大作戰範圍800千米。該坦克安裝獨有的激光壓制觀瞄系統。

99A出現在中印邊境對峙前線（點擊大圖瀏覽）：

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另據報道，新疆軍區所屬高原駐訓部隊近期成為首批試用「軍人保障標識牌」的部隊。這一智能載體記錄軍人基本信息和電子傷票信息，可用於身份認證、傷員救治、戰時保障等。

它由主牌和無源副牌構成，主牌上有QR Code二維碼，無源副牌配置內部晶片，佩戴者還可持牌看病就醫、兵站食宿。主牌約2厘米寬、4厘米高，採用金屬材質，具有抗爆破衝擊和耐高温特點。