採訪武漢疫情公民記者張展受審照曝光　母稱其「骨瘦如柴」

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-07 12:35

曾經在武漢記錄新冠肺炎（COVID-19）疫情的公民記者張展早前因尋釁滋事罪成，被判4年。近日，其在法庭受審照片首曝光。

2月6日，長期關注維權人士的王劍虹在Twitter上公開張展受審的照片顯示，張展戴着手銬，坐輪椅出庭，身體消瘦。

法國國際廣播電台（RFI）報道稱，庭審僅2個多小時完結，張展在庭上說：「這是審判你的法庭，不是審判我的法庭。」她自稱「不想在封閉的邏輯圈打轉」，因此不會上訴。報道稱，「張展看上去十分憔悴，比她在武漢拍攝影片時消瘦許多。」

張展涉尋釁滋事罪獲刑，其庭審照片曝光。（Twitter@XieTianqi2015）

張展母親對傳媒說，當時看到女兒骨瘦如柴，坐輪椅出庭，悲痛萬分。據稱，張展被捕後絕食抗議半年。

張展的代表律師張科科證實了照片的真實性，他表示張展目前仍收押在上海浦東新區看守所，由於目前疫情原因，張展的母親上一次見到女兒是1月13日。

起訴書指張展發布大量虛假信息（點擊大圖瀏覽）：

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張展出生於1983年9月2日，陝西咸陽人，畢業於西南財經大學，是金融學專業碩士，2010年在上海從事律師工作，但後來因為參與維權活動，被註銷律師執業證。此前，她因聲援香港反修例運動而遭到拘捕。

2020年2月初，張展前往當時是新冠肺炎（COVID-19）疫情「震中」的武漢，在社交媒體上發布多段影片以及大篇幅文字，記錄醫院等現場情況的同時，多次批評官方應對疫情的舉措。

而在武漢疫情於2020年3月後逐漸得到緩解時，張展仍在街頭採訪居民對封閉式管理的看法以及其他不滿。2020年5月，張展據報因涉嫌尋釁滋事罪被捕。2020年12月28日，張展在上海浦東新區法院被判尋釁滋事罪成，獲刑4年。

內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進曾刊文就張展一事評論稱，張展2020年2月份開始在武漢的「獨立報道」，客觀地說她是去那裏「挑事」的，因為根據網上一些人留下的記錄，她當時使用了一些這樣的標題：《武漢-火葬場深夜的轟鳴聲》、《當最基本的生存權都無法保障時，政府和國家還有意義嗎》、《武漢-凌晨一點的灑水消毒車，有用嗎》、《人命重要還是權力重要》等。

胡錫進說，相較武漢後來所取得的抗疫決定性成果以及這份成果對全中國乃至全世界提供的探索，張展這些「獨立報道」所截取的微觀點和情緒線索與中國抗疫的真實脈絡是一種南轅北轍的關係，體現出對武漢抗疫認知的宏觀扭曲。

（綜合報道）