殲20配備霹靂-15空對空導彈　射程近百公里、雷達探測距離增大

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-08 21:05

殲-20自服役以來就備受外界關注。內地媒體近日披露殲-20掛彈作戰能力，而美媒也曾稱，殲-20掛載霹靂-15遠程空對空導彈是極具威脅性的武器。

2月7日，陝西省科技史學會主辦的期刊《兵工科技》雜誌文章稱，在殲-20寬大的機腹彈倉內，可以並排掛載4枚霹靂-15，這意味着可以同時攻擊2到4個敵方遠距目標，這表明殲-20一個架次的出擊，就可以同時幹掉多個遠距空中目標。

文章認為，根據現在中國空軍的戰術，解放軍會使用殲-20打擊美軍空中作戰體系中關鍵空中節點，比如美軍B-1B和B-2A戰略轟炸機，E-8、E-2D和E-3C空中預警機，RC-135大型電子偵察機，KC-135和KC-46空中加油機，C-5A和C-17戰略運輸機等戰力倍增器。

文章指，如今殲-20主要的空戰武器配置就是掛載霹靂-15和霹靂-10E，這兩種導彈讓殲-20具備同時對付遠距離和近距離目標的能力。

中國官方機構公布的殲-20宣傳片截圖（點擊大圖瀏覽）：

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美國《國家利益》雜誌也曾提到，中國的新一代空對空導彈對用於保障美國空軍軍事行動的基礎設施構成了很大威脅。霹靂-15導彈與優秀的戰鬥機相結合，可以打掉美國在亞太地區以及歐洲進行空中作戰的關鍵節點。

霹靂-15由中國空對空導彈研究院研製，用於替代霹靂-12中程空對空導彈，其最大射程接近100千米。相比於霹靂-12，霹靂-15的主動雷達探測距離有明顯增大，還具備抗干擾數據鏈，這對於攻擊遠程目標有着重大意義，主動雷達探測距離越大，機載雷達導引時間就越少；抗干擾能力越強，目標就越難以擺脱導彈的攻擊。

霹靂-15最大特色就是採用了一個雙脈衝固體火箭發動機來擴大其射程，霹靂-15還採用了高精度抗干擾的主動雷達導引頭，這使其可以在最大射程上可以自主發動最致命的一擊，而目標則無法逃脱。

殲-20隱身戰機備受外界關注（點擊大圖瀏覽）：

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而殲-20戰機是中國自主研製的全天候、中遠程、重型超音速隱身戰鬥機，具有優異的制空作戰能力和良好的對地對海精確打擊能力。預警機最大監視距離對隱形戰鬥機只有120公里，隱身戰機可以在非常近的距離上對預警機發起攻擊。