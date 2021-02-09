新冠疫苗｜內地連續第二天本土病例零新增　14宗新病例均境外輸入

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-09 12:44

內地昨日新增14宗確診病例，均為境外輸入病例，是繼周日（7日）後連續第二天本土確診病例零新增。

內地在周一（8日）新增14宗確診病例，均為境外輸入病例（廣東7宗，上海2宗，江蘇1宗，浙江1宗，福建1宗，山東1宗，四川1宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例1宗，為境外輸入病例（在上海）。

境外輸入現有確診病例272宗（其中重症病例4宗），現有疑似病例2宗。累計確診病例4818宗，累計治癒出院病例4546宗，無死亡病例。截至2月8日，內地現有確診病例1057宗（其中重症病例18宗），累計治癒出院病例84027宗，累計死亡病例4636宗，累計報告確診病例89720宗，現有疑似病例2宗。累計追蹤到密切接觸者972002人，尚在醫學觀察的密切接觸者21376人。

無症狀感染者方面，內地新增15宗無症狀感染者，其中境外輸入14宗，本土1宗（在黑龍江）；當日轉為確診病例1宗（為境外輸入）；當日解除醫學觀察60宗（境外輸入12宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者593宗（境外輸入292宗）。

值得一提是，黑龍江、河北、吉林等多地此前出現新冠肺炎疫情反彈，有數百宗本土病例出現。經過近兩個月的時間防控工作，相信情況已經受控。

（綜合報道）