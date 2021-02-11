「天問一號」料5月登陸火星巡視　為「火星有水論」尋更確鑿證據

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-11 13:21

中國首次火星探測任務「天問一號」探測器周三（20日）實施近火捕獲制動，開啟環繞火星之旅，也標誌着「繞、落、巡」三大目標中的環繞目標順利達成。而天問一號的着陸巡視器預料會在5月中旬在火星着陸，屆時會再派出火星車進行探測。專家表示，假如繞、落、巡三步一氣呵成，天問一號將創造世界航天史上新的紀錄。

火星車將試圖找確鑿證據 證明火星有水

天問一號探測器由着陸巡視器和環繞器組成，其中着陸巡視器包括進入艙和火星車。據天問一號團隊早前在英國《自然·天文學》雜誌發表的論文，環繞器有一連串科學目標要達成，包括將沿極地軌道繞火星飛行，繪製形態學和地質學地圖，並用次表層探測雷達測量火星上的土壤特性及水冰分佈，以及收集火星電離層、電磁場和引力場的數據，最後則是充當通信中繼站，讓火星車與地球之間收發信息。

火星車模擬動畫。（央視截圖）

抵達環火星軌道3個月後，亦即今年5月，着陸巡視器便會與環繞器分離，攜同火星車降落在火星上最大的平原烏托邦平原。之後，火星車會以自帶次表層探測雷達工作，除了會補充環繞器研究火星表面土壤特性和水冰分佈的工作，還將分析火星表面物質成分、火星氣候和表面環境的特性。

值得一提的是，一些太空探測器此前都發現火星表面或地下可能存在水的證據，因此天問一號環繞器和火星車屆時會利用雷達設備，試着找到火星有水更確鑿的證據。

天問或創人類史上新紀錄

從1960年蘇聯首次向火星派遣探測器計算，人類已經發起過45次火星任務，其中17次以火星着陸為目標，但僅8次成功，皆由美國完成。

阿聯酋首個火星探測器「希望號」周二（9日）已成功進入火星軌道，同時美國太空總署（NASA）的「毅力號」探測器也將在2月18日抵達並著陸火星。鑑於本輪三國行動中，希望號不需着陸火星，而美國已有多次登陸火星的經驗並完成火星車的巡視，故中國可望成為第二個國家在火星實現「開車」。

航天技術專家黃志澄向內媒表示，假如天問一號順利着陸火星並開展巡視將非常偉大，而如果能一氣呵成完成繞、落、巡三步，將創造世界航天史上新的紀錄，也代表中國航天技術進入新的水平。

中國航天科技集團五院火星探測器總設計師孫澤洲則指出，今次火星探測任務最核心、最難的地方是探測器進入火星大氣後，氣動外形和降落傘減速的過程，「只有一次機會」。他強調，研製團隊已做了充分的準備，專門設計了全新氣動外形、新型降落傘等，望屆時順利完成。

（綜合報道）