新冠肺炎｜涉疫牛扒流入浙江浦江縣　官方急排查接觸者

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-13 15:11

浙江金華浦江縣新冠肺炎疫情防控工作指揮部周六（13日）發布通告，指前一日外地一批以新西蘭牛肉為原料的預調製牛扒外包裝，被檢測出新冠病毒陽性，且相關牛扒已流入該縣。目前當局正在排查相關接觸人員，購入涉疫牛扒的商行已暫停營業並作終末消毒。

通告稱，該批次涉疫牛扒的生產商為浙江廚寶食品有限公司，生產許可證編號為SC11133050201353，生產日期為今年1月18日。浦江縣農批市場D區冷凍批發1-2號攤（浦江楓井冷凍食品商行）購入了該批次涉疫牛扒，共計5件，100包，40公斤，目前已售出72包。當局隨即啟動應急響應，對商行從業人員實施集中隔離，封存剩餘涉疫牛扒，同時對有關人員、商行內外部環境、涉疫牛排進行核酸採樣、檢測，檢測結果均為陰性。

另一方面，通告稱，凡1月28日至2月12日間到過上述商行購買相關牛扒的人員，要立即封存剩餘涉疫牛扒和未遺棄的外包裝，自覺落實居家健康觀察，並立即向所在村（社區）或單位主動報備，按村（社區）或單位通知要求接受核酸檢測，如有隱瞞不報，一旦造成後果必被究責。

此外，由於上述商行從業人員曾於2月12日晚上6時50分在老地方電影院（浦江店）3號廳6排8座、9座觀映，因此同時段及之後進入過該廳，特別是上述座位鄰座人員，應第一時間向所在村（社區）或單位主動報備，做好日常健康監測。

（澎湃新聞）