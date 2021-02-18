王毅：中方向各國提供新冠疫苗　從不附加任何政治條件

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-18 10:18

中國國務委員兼外長王毅昨日（2月17日）在北京以視像形式，出席聯合國安理會新冠疫苗問題部長級公開會。他表示，應世衛組織請求，中方決定向新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）先提供1000萬劑國產疫苗，滿足發展中國家的急需，並強調中方開展新冠疫苗國際合作，從不附加任何政治條件。

王毅在會上發表講話，表示新一輪疫情仍在蔓延，廣大發展中國家，特別是陷入衝突國家、受人道主義危機影響國家面臨困難處境，呼籲各國要為抗擊疫情、維護和平作出新貢獻，並提出4點主張。

王毅以視像形式，出席聯合國安理會新冠疫苗問題部長級公開會。（外交部）

首先，各國要加強抗疫合作，要以科學取代偏見，打擊各種虛假信息和將疫情政治化的企圖，安理會成員尤其要為此作出表率。其次，要確保人道主義准入，優先幫扶婦女兒童等弱勢群體，重申中方一貫反對未經安理會授權的單邊制裁，敦促有關國家展現人道主義精神，至少暫停沒有國際法依據的單邊強制措施。

同時，破解疫苗赤字，加大對發展中國家幫扶。對於已緊急使用和附條件上市的疫苗，各國既要依託本國力量提高供給，也要積極開展委託生產、聯合生產等國際合作。各方應攜手抵制疫苗「民族主義」，促進疫苗公平合理分配，尤其是實現在發展中國家包括衝突國家的可及性和可負擔性。

最後，加強統籌協調，充分發揮聯合國系統作用。各方要繼續增加對世界衛生組織的政治支持和資金投入，新冠肺炎疫苗實施計劃應當充分體現發展中國家優先原則，保證衝突地區及受制裁國家的供給。

王毅強調，中方開展新冠疫苗國際合作，從不附加任何政治條件。（外交部）

王毅指出，國家主席習近平曾向全世界莊重宣示，中國疫苗將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出中國貢獻。中方言出必行，除了與10多個國家開展疫苗研發合作，加入新冠肺炎疫苗實施計劃外，目前已向53個提出要求的發展中國家提供疫苗援助，已經和正在向22個國家出口疫苗。

王毅強調，中方開展新冠疫苗國際合作，從不謀求任何地緣政治目標，從不盤算獲取任何經濟利益，也從不附加任何政治條件，希望疫苗成為各國人民都可用的公共產品，將繼續同各方共同努力，加強在疫苗、防控等各領域合作，推動構建人類衛生健康共同體，奪取全球抗擊疫情最終勝利。

（外交部）