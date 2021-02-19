國美創始人黃光裕出獄後首發聲　稱力爭用18個月時間恢復市場地位

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-19 15:32

2月17日正式獲釋後，中國前首富、國美創始人黃光裕即在翌日晚上的集團高管會上發表講話，大談國美的未來計劃。 黃光裕表示，力爭用未來18個月的時間，使企業恢復原有的市場地位。

黃光裕是在2008年因非法經營罪、內幕交易罪和單位行賄罪獲刑14年，刑期從2008年11月17日起至2022年11月16日止。他在服刑期間曾獲得兩次減刑，並於2020年6月24日，被北京市第一中院依法裁定可以假釋，假釋考驗期限自假釋之日起至2021年2月16日止。黃光裕獲假釋後鮮有露面，今次是他首次公開亮相。

黃光裕表示，「經營企業的時間愈久，就更深刻地領悟到愛國愛黨、守法經營、創業創新、回饋社會對企業長遠發展的意義」。黃光裕說，「要把企業發展與國家繁榮、民族興盛、人民幸福緊密聯繫。一定要站在更高的起點上堅持黨的領導，聚精會神辦好企業，以質量更好、效率更高、競爭力更強的發展回饋社會，承擔起企業應有的社會責任」。

黃光裕還透露，國美將深入推動「家．生活」戰略第二階段延展和升級，以用戶思維、平台思維、科技思維為引領，以「真」「快」「樂」為經營要素，推動線上「真快樂」、線下「國美家」、國美電器、真選開放供應鏈等共享平台全方位升級。將國美App改名為「真快樂」，被外界已視為黃光裕回歸國美後的第一個大動作。

（綜合報道）