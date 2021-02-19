中印衝突｜雙方前線部隊脫離接觸　印度高級軍官稱是「巨大成功」

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-19 14:29

中印關係緩和，雙方在班公湖南北兩岸的前線部隊早前已經開始脫離接觸。據《環球時報》報道，印度陸軍北部戰區司令喬希在接受當地電視台專訪時，大談到中印邊境對峙問題，昆首次有印度陸軍現役高官公開談及有關情況。 喬希強調印方有向中方傳達「絕不屈服」的立場，並認為能夠與中方達成脫離接觸協議是印方的「巨大成功」。

美國衛星拍攝的中印撤軍最新畫面：

喬希提到，在前線部隊脫離接觸啟動後，中印雙方每天早上舉行會談討論當天的行動，每天晚上再通過熱線電話交流有關情況，如仍遇到任何問題就會在翌日舉行的會談上解決。喬布稱中方在脫離接觸過程中表現出誠意，令工作以非常快速的進度執行。

喬希又透露，印方有通過衛星和無人機監控中方裝甲車和機械化部隊撤出的全過程，雙方也有安裝了攝像頭等用以檢查彼此活動。

中印兩軍坦克撤離現場曝光（點擊大圖瀏覽）：

喬希表示，印方始終將中方軍隊撤回至班公湖北岸第八指地區視為談判的底線，亦得到中方同意不在第四指至第八指間的地區從事任何軍事或非軍事活動，因此印方認為目前達成的脫離接觸協議是「巨大成功」。喬希更稱，印軍於去年8月29日至30日成功佔領熱贊拉山口和熱欽山口附近的制高點，是使印方在對峙及後續談判中變被動為主動的關鍵一步。

印度軍方2月16日公布解放軍撤出的畫面：

但喬希亦承認，印方在中印前五輪軍長級會談中舉步維艱，直至雙方舉行第七輪會談後，情況才有所改觀。喬希強調，印方有向中方傳達「絕不屈服」的明確立場，堅持要求將現地恢復至2020年4月前原狀。喬希表示，脫離接觸完成後48小時內，中印雙方會舉行第十輪軍長級會談，以解決其他對峙地點的問題。喬希指，中印未來應通過談判解決摩擦，「並將在某個階段著手啟動實控線的澄清工作。」

（綜合報道）