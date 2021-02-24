李敖之子李戡批大陸打壓　陸媒稱「忘恩負義」

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-24 13:31

台灣知名作家李敖之子李戡在參加節目時，稱自己和父親遭大陸打壓。隨後，他又發文批大內媒體對其發言「斷章取義」，引發關注。

據2月23日李戡在Facebook上發佈的長文，他於2月19日參加台灣《突發奇想》節目時，稱父親李敖受到打壓，自己也不斷收到明示暗示。

節目播出後，福建省首家傳媒集團——福建日報報業集團旗下媒體台海網在社交平台轉發節目片段，並配上文字，稱其「忘恩負義」、「配合綠媒抹黑大陸」。

大內媒體台海網就李戡在節目中的發言稱其「忘恩負義」。（微博@熱門表哥）

李戡就此指大陸媒體刪去其陳述「如何被打壓」的部分，扭曲其立場，將「等着承擔後果」，並表示自己將專挑「綠媒」節目參加，繼續宣傳父親受到打壓之事。

他還表示，父親李敖支持中國統一已做到極致，結果換來「全面封殺」的下場。他反對民進黨搞「台獨」，但台灣維持現狀「是完全必要的」。

此前，李戡因頻繁在大陸社交媒體微博發表涉台言論，受到輿論廣泛關注。他曾在2019年3月18日發文紀念李敖逝世一週年時表示，「我是真正的統派，一如我的父親李敖。」

2020年台灣大選，蔡英文連任第十五任台灣總統的結果出爐後，李戡曾因批大陸國台辦，被註銷微博賬號。

在蔡英文成功連任後，大陸國台辦發言人馬曉光強調，「我們的對台大政方針是明確的、一貫的。我們堅持『和平統一、一國兩制』基本方針。堅持一個中國原則，堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，堅決增進台灣同胞利益福祉。」

當前，台海局勢在中美角力下不斷升温，解放軍頻繁演練。大陸國台辦發言人朱鳳蓮於2021年1月27日指出，解放軍在台海地區組織實戰化演練，就是堅決維護國家主權和領土完整，嚴正警吿外部勢力停止干涉、嚴正警吿「台獨」分裂勢力停止挑釁。