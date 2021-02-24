會否向台灣提供新冠疫苗？　國台辦：障礙、癥結都不在大陸

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-02-24 15:29

台灣防疫官員此前多次表態拒絕使用大陸新冠肺炎（COVID-19）疫苗，引發兩岸熱議，不過近期台灣方面被指態度轉變。對於北京方面會否提供疫苗給台灣，大陸國台辦做出最新回應。

台防疫指揮官陳時中多次表態拒絕大陸疫苗。（中央社）

2月24日，大陸國台辦就外界關於「未來兩岸疫苗的合作可能以及大陸會不會向台灣地區提供疫苗」等問題，發表回應。

國台辦發言人馬曉光表示，「在大陸生活、工作、學習的台灣同胞，可以像大陸民眾一樣，在自願的原則下接種大陸疫苗。」他稱，北京已向世界衛生組織（WTO）「新冠肺炎疫苗實施計劃」提供1,000萬劑疫苗，這一計劃惠及範圍包括台灣。

馬曉光說道 ,「我們的各大駐外使領館，也在為當地中國公民在海外接種疫苗提供協助。我們也願意為台灣同胞、海外台胞提供幫助。」

台灣節目稱「真要打大陸疫苗，台灣丟不起那臉」，引發內地網友嘲諷：

對於大陸會否提供給台灣疫苗，馬曉光則表示，「當前島內能不能使用大陸疫苗，障礙、癥結都不在大陸。」

大陸疫苗自研製以來，逐漸獲得世界多國的認可和訂購，不過台灣對大陸疫苗一直持保守態度。

台防疫指揮官陳時中曾多次在公開場合表明不會選用大陸的疫苗，稱「陸製疫苗不在理想候選名單內」。

2月6日，澳門接收10萬劑中國國藥疫苗：

此外，台灣島內民眾對大陸疫苗亦不太看好。根據台灣《遠見》雜誌公布的最新民調顯示，有54.8%的民眾支持台灣自產疫苗，31.8%選擇歐美疫苗，而傾向大陸制疫苗的僅有1.3%，將所有疫苗「等同視之」者有5.7％，沒有表示明確意見的民眾有6.4%。

不過，在2月16日台灣記者會上，陳時中首次表態稱，「如果有人對大陸疫苗很有興趣，也可以跟我們推薦。」被認為對大陸疫苗態度轉變。

就在2月12日，台灣前總統馬英九喊話現任總統蔡英文稱，不該再稱呼新冠肺炎為「武漢肺炎」，應推動兩岸共同防疫的合作協議，若大陸有意願向台灣提供疫苗「不要馬上拒絕」。不過馬英九隨後遭到民進黨批評「抱大陸大腿」。