兩會2021｜北京禁飛低慢小航空器　會場用車安檢須過37道關卡

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-02-25 13:31

兩會即將於3月初在北京舉行，適逢中共建黨百年，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情的原因，北京開啟準軍事化維穩，各類安檢層層加碼，對無人機實施禁飛管控。

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據中新社報道，2月23日，北京警方發佈通吿稱，為確保北京上空絕對安全，3月1日至3月12日，北京市行政區內禁止一切單位、組織和個人利用無人機等「低空、慢速、小型」航空器展開體育、娛樂、廣吿飛行活動和施放氣球活動。

通吿稱，兩會期間，對於其他性質的飛行活動，應當經軍隊、民航空中管制部門批准方可實施。「低慢小」航空器是指飛行高度低、低速、雷達反射面積小的航空器具，包括輕型和超輕型飛機、滑翔機、三角翼、熱氣球、飛艇、滑翔傘、無人機、航空模型等。

中國國家郵政局2月22日發佈通知指，從2月25日到「兩會」閉幕第二天為止，進北京的郵件快遞要全面「二次安檢」，無安檢標識的郵件快件一律退回；要求北京、天津、河北、內蒙古、遼寧、山西、山東等各地郵政局構築「環京寄遞體系的『護城河』防線」。

據報道，除了郵件安全外，「兩會」用車安檢則被要求必須過37道關卡，檢查內容包括車輛資質、外觀、安全性能等。

中共北京機關報《北京日報》報道稱， 參與兩會服務的司機都經過層層選拔，還要通過政治審查，都是多年執行重大活動的司機。今年兩會前，司機進行了防火、防盜、防恐、防暴和疫情防控等培訓，全部完成疫苗接種，每名司機簽訂了交通安全責任書。

另有媒體報道，兩會前，北京周邊的河北、山西、內蒙等地設立防線，禁止外省人進入北京，包括攔截外地區前往北京的訪民。