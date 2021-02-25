美軍公布驅逐艦通過台灣海峽　拜登上任後第二次

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-02-25 12:23

2月25日，美國太平洋艦隊官方發佈消息稱，美國海軍阿利伯克級驅逐艦「柯蒂斯·威爾伯」號（USS Curtis Wilbur）於當地時間2月24日通過台灣海峽。

而對於美軍近期在中國周邊活動頻繁等情況，國防部發言人吳謙此前在例行記者會上回應稱，近期，美方加大對華挑釁施壓力度，對此中方的態度清晰明確：一是反對，二是不怕。

他表示，中國將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護世界和地區和平穩定。「奉勸美方一些政客認清現實，保持理性，停止挑釁，推動兩國兩軍關係回到正確的軌道。」

據悉，當地時間2月4日，美國軍艦曾穿越台灣海峽。是自美國拜登（Joe Biden）政府上任後，美軍艦首次穿越台灣海峽。

另據美海軍第七艦隊官方網站發佈的照片顯示，當天通過台灣海峽的軍艦為「麥凱恩」號導彈驅逐艦。

值得注意的是，美軍艦曾多次穿越台灣海峽，2020年12月31日，美國「麥凱恩」號和「柯蒂斯·威爾伯」號驅逐艦就曾穿越台灣海峽。

外交部發言人汪文斌曾表示，「中方密切關注並全程掌握美國軍艦過航台灣海峽的情況。中方將繼續時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。希望美方為地區和平穩定發揮建設性作用，而不是相反。」