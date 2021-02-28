重慶航拍機撞上「開往春天的列車」致停駛　涉違規施放最高罰萬元

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-28 12:33

初春時節，重慶氣溫逐漸回暖，山城春意盎然。在重慶軌道交通2號線佛圖關段，山城步道上的梅花簇簇綻放，單軌列車穿越花海，被稱作「開往春天的列車」，也吸引大批市民前來打卡拍照。 當地面角度沒法滿足眼球時，一些民眾在軌道周圍施放了航拍機（無人機）。據央視報道，日前一輛行經該處的列車，突然遭到一架航拍機撞上，列車隨即停止行駛。 內媒報道指，事故路段位於禁飛區內，根據 《重慶無人機管理暫行辦法》，違規者可被處以人民幣200至10000元的罰款。

據央視報道，事發於上周一（22日）下午，重慶單軌2號線駕駛員駕駛著列車，途徑佛圖關至大坪區間段。正當列車平穩向前行駛時，一架航拍機闖入列車視線，幾秒後，伴隨著「嘭」地一聲，航拍機與列車相撞。

列車駕駛員見況作出閃避動作。（影片截圖）

現場影片顯示，列車駕駛員見況被嚇到叫了「噢」一聲，並作出閃避的動作，足見驚險程度。單軌列車捱撞後，被逼緊急停在高架軌道上，經檢查證實沒有損毀後再重開。

內媒報道指，涉事航拍機由一名遊客私人擁有，當時靠近列車飛行是為了捕捉列車穿越花海的美景。重慶市九龍坡警方在微博表示，事發後，重慶警方正著力整治軌道上空的航拍機。警方同時呼籲，民眾在欣賞美景的同時要注意自身的安全，不要影響軌道交通的安全運行。

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重慶軌道交通微信公眾號也發布消息指，事件中沒有人員傷亡，但將追究涉事者法律責任，並提醒遊客欣賞美景的同時，一定要注意安全。該消息也提醒，根據《城市軌道交通運營管理規定（交通運輸部令2018年第8號）》第34條規定，禁止在地面或高架線路兩側各100米範圍內放風箏、氣球等低空飄浮物體和航拍機等低空飛行器。

報道也提到，是次發生事故的路段也位於渝中區化龍橋街道禁飛區內。根據《重慶無人機管理暫行辦法》規定，民用航拍機飛行活動應當依法向飛行管制和民航部門提出飛行計劃和飛行空域申請，經批准後實施。辦法還規定嚴禁民用航拍機在車站、碼頭、港口等人員密集區域飛行，違規施放者將面臨人民幣200至10000元的處罰。

（央視／重慶觀察）