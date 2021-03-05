中國軍費預算逾1.3萬億元增長6.8%　官媒稱會產生和平的「紅利」

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-05 14:42

《環球時報》報道，在十三屆全國人大四次會議上提交審議的預算草案，有提到中國今年的國防支出為13553.43億元（人民幣．下同），較去年增長6.8%。 報道引述匿名軍事專家認為，中國國防經費是「持續、穩定地理性增長」，而且並非單純的投入，反而會產生和平的「紅利」，「一支強大的軍隊可以有效守護社會經濟發展的成果，因此投入國防經費是為經濟發展保駕護航」。

匿名軍事專家指中國投入軍費後會產生和平的「紅利」。（中新社）

報道介紹，自2016年以來，中國國防預算增長率已連續6年降至個位數，增長幅度維持在6.6%至8.1%之間。在2016年至2020年，中國國防費預算增幅分別為7.6%、7%、8.1%，7.5%和6.6%。其中在2020年，由於受新冠肺炎疫情影響，國防預算增速放緩。

匿名軍事專家表示，國防經費「持續、穩定地理性增長」，是由於中國有效管控住疫情，經濟迅速恢復，得以繼續推動軍事現代化的建設。他稱，軍事現代化建設有實際需求，比如武器裝備的更新換代是必要，「一些大型主戰裝備，比如像航母，尤其是新式航母、新式軍機的研發和制造，都需要經費，這是硬性的支出。」

匿名軍事專家更提到，國際局勢和中國周邊環境複雜，存在衝突性的因素，中國需要一支更強大的軍隊去守家衛國，為經濟發展營造更為安全有利的環境，「國防經費並不是單純的投入，而是會產生和平的『紅利』。一支強大的軍隊可以有效守護社會經濟發展的成果，因此投入國防經費是為經濟發展保駕護航。」

匿名軍事專家稱中國的軍費支出根本目的是為了和平，為自身發展打造一個更為和平的發展空間，同時亦也在為世界和平做出貢獻。（視覺中國）

美國去年軍費開支為7380億美元，中國同期則為1933億美元。匿名軍事專家稱，一方面中美軍力體量不同，另一方面是目的也不一樣，「美國的軍費支出是為了謀求全球霸權，在全球範圍內進行軍力部署，強化全球打擊、全球作戰的能力。為了謀求霸權體系，有時候甚至挑起戰爭，這需要巨大的軍費支出。」匿名軍事專家指，中國的軍費支出根本目的是為了和平，為自身發展打造一個更為和平的發展空間，同時亦也在為世界和平做出貢獻。例如疫情期間有通過軍隊層面向其他國家軍隊提供新冠疫苗等，「因此中國軍隊的強大並不是為了稱霸或威脅地區和平，而是有助於推動世界和平和地區穩定。」

（環球時報）