兩會2021｜習近平批內蒙古煤炭領域腐敗　當局處理處分1400餘人

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-07 09:47

據中央紀委國家監委網站，全國兩會在北京舉行期間，國家主席習近平5日在其所在的內蒙古代表團參加審議，席間他對內蒙古的反腐工作表態，直指「當共產黨的官，當人民的公僕，拿著國家資源去搞行賄受賄、去搞權錢交易，這個帳總是要算的。」 報道指，截至目前，相關部門已在涉煤腐敗上處理處分1400餘人。

習近平參加十三屆全國人大四次會議內蒙古代表團的審議。（新華社）

報道指，2018年以來，中央紀委國家監委立案查處的內蒙古自治區5名中管幹部中，有4人所涉腐敗問題與煤炭密切相關。

內蒙古自治區先後組建40多個專項工作組，對涉煤違規違法問題「倒查20年」，對2000年以來煤礦的所有規劃立項、投資審核、資源配置、環評審核和礦業權審批報批、股權變更、礦產交易等各環節，煤礦企業和涉煤配煤項目法人狀況、辦理時間、批辦手續、政策依據等均進行清查。

當局全面整治2000年以來全區各級黨政機關、事業單位、國有企業在職和退休的所有公職人員涉煤違規違法問題，重點整治在重要崗位工作、與煤炭資源管理有關聯的人員涉煤違規違法問題。

截至目前，內蒙古全區各級紀檢監察機關累計立案涉煤腐敗案件676件960人，其中嚴肅查處廳局級幹部61人、縣處級幹部216人；給予黨紀政務處分663人，組織處理834人，移送司法機關92人。同時查處了上百件利用煤炭資源搞攀附、搭天線等嚴重污染政治生態問題。

內蒙古自治區還對2000年以來各級各部門出台的煤炭資源領域政策法規進行全面清理，督促涉煤地區、部門、企業加強制度建設，推進煤炭資源審批制度改革，著力消除權力尋租空間。

報道又指，在政策感召下，12名廳、處級幹部主動投案。追繳挽回經濟損失393.27億元人民幣。全區共有140多萬名幹部填報了涉煤申報事項，做到了應報盡報，以後內蒙古自治區所有幹部只要涉煤，都有案可查。