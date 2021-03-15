北方多地受近10年最強沙塵暴侵襲　北京能見度不足1公里

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-15 14:13

北京市今日（15日）受沙塵暴侵襲，可吸入懸浮粒子（PM10）濃度顯着升高，大部地區能見度不足一公里，市氣象台上午7時25分發布沙塵暴黃色預警信號。 中國氣象局環境氣象中心主任張碧輝指出，此次是近10年以來最強的一次沙塵暴天氣過程，目前已達到強沙塵暴級別。

北京市受沙塵暴侵襲，能見度不足一公里。（AP）

從昨日（14日）開始，北京大氣擴散條件已經較差，能見度不佳，至當日下午5時15分，北京市氣象台連續發布大風藍色預警和沙塵藍色預警，提醒市民注意防護大風沙塵侵襲。

直至今日上午，北京市PM10濃度顯着升高。根據北京市生態環境監測中心監測數據，目前北京大部分地區能見度約300至800米；PM10超過每立方米2000微克，海淀四季青站達每立方米3572微克。空氣質量處於輕度污染及以上級別，西北部多地處於嚴重污染級別，城區基本處於中度污染級別。

張碧輝介紹，此次沙塵天氣的成因主要有兩方面。首先，從大氣下層直接接觸的地球表面條件而言，前期整個蒙古國以及中國西北地區氣溫明顯偏高5℃至8℃，且降水稀少，地表條件非常有利於沙塵天氣發生。

其次，受較強蒙古氣旋影響，從新疆北部到甘肅中西部、內蒙古大部以及華北北部等地，先後出現了6到8級大風天氣，為本輪沙塵天氣的發生提供非常好的熱力和動力條件。目前，本輪沙塵暴不僅強度大，且影響範圍廣，現已波及西北及華北地區，

北京受強沙塵暴侵襲，網傳不少梗圖。（網上圖片）

針對市民憂慮沙塵暴天氣會否再次常態化，甚至回到幾年前的高頻率。張碧輝解釋，北京本輪沙塵暴強度較大，但從成因來看，是由於前期北方地區升溫、降水偏少，加上高強度的蒙古氣旋「配合」才得以達成，而這種情況較為罕見，不太容易成為常態，因此公眾不必過分擔心。

同日，北京市氣象局公布，本次的沙塵暴天氣料持續到今日下午，傍晚逐漸減弱，夜間風力減小，能見度轉好。明日（16日）受偏南風影響，可能出現沙塵回流現象，PM10濃度短時升高。

受嚴重污染天氣影響，截止今日上午9時半，北京首都機場計劃進出港航班總計1141架次，已取消247架次，取消率21.65%；北京大興機場計劃進出港航班846架次，已取消181架次，取消率21.39%。

蒙古國國家緊急情況總局公布，從上周六（13日）晚至今日上午9時，在蒙古國全國範圍內共收到9省548名牧民在沙塵暴中失蹤的報告，其中467人已被找到，中戈壁省5名牧民和後杭愛省一名5歲孩童不幸身亡。目前，有關部門繼續尋找其餘81名失蹤牧民。另據當地媒體報道，受特大沙塵暴影響，蒙古國西部部分地區上周六和周日大面積停電。

（新華社／界面新聞）