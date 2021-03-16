10年一遇沙塵暴橫掃華北到長江一帶　天文台解答香港會否受影響

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-16 20:08

中國北方多地昨日（15日）受沙塵暴侵襲。中央氣象台今日（16日）上午6時繼續發布沙塵暴藍色預警，料甘肅、寧夏、安徽等多地有揚沙或浮塵天氣，其中，新疆南疆盆地等地的部分地區有沙塵暴。同時，本次沙塵天氣影響範圍已超過380萬平方公里。 針對香港會否受影響，香港天文台科學主任譚曉晴今日接受《香港01》記者訪問時稱，目前沙塵天氣主要影響華北地區，香港未來幾天會受比較潮濕的偏東氣流影響，主要是早晚沿岸會有薄霧，因此沙塵天氣對本港影響不大。

甘肅蘭州市遭遇沙塵天氣。（中新社）

中央氣象台指出，受冷空氣大風影響，預計今日上午8時起24小時內，新疆南疆盆地和東部、內蒙古西部、青海北部、甘肅、寧夏、陝西中北部、山西、河北中南部、北京中南部、山東、河南、安徽中北部、江蘇中北部、湖北北部等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣。

預計未來5天，西北地區、華北等地部分地區仍有沙塵天氣。另外，預計3月下旬至5月，北方地區沙塵過程較常年同期偏少，沙塵強度總體偏弱。然而，由於前期沙源區氣溫明顯偏高，凍土層解凍後沙層鬆動，在大氣環流形勢有利情況下，仍然存在發生強沙塵天氣的可能。

同日，江蘇氣象局發布空氣質量預報指，受冷空氣影響，全省以較強偏北風為主，沙塵將伴隨冷空氣影響全省，其中淮北地區空氣質量以輕-中度污染為主，其它地區以良-輕度為主，首要污染物以PM10為主。另據今日上午8時半氣象衛星監測顯示，該省徐州、連雲港、淮安和鹽城等地區均有明顯浮塵，浮塵覆蓋總面積約為29901平方公里。

（中央氣象台／江蘇氣象局）