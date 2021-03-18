未來40年中國減碳時間表出爐　力爭2060年前實現碳中和

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-18 17:01

中國近年加快向綠色低碳經濟轉型的步伐，官媒《人民日報》周三（17日）報道指出，中國今年將制定2030年前碳排放達峰行動方案，爭取在2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。

《人民日報》發布了9張圖就碳達峰和碳中和作出解釋，其中包括「中國減碳路線圖」，顯示中國將實施「三步走」，力爭2021年至2030年實現碳排放達峰，2031至2045年快速降低碳排放，最後在2046年至2060年深度脫碳，實現碳中和。

至於「中國減碳時間表」，則顯示「十四五」時期，目標為單位國內生產總值能源消耗降低13.5%；國內生產總值二氧化碳排放降低18%；主要污染物排放總量持續減少；森林覆蓋率提高24.1%；制定2030年前碳排放達峰行動方案。到2030年，目標為國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上；非化石能源佔一次能源比重消費達25%左右；森林蓄積量比2005年增加60億立方米；風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。

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據了解，「碳排放峰值」簡單而言，是預測出的一個國家或地區未來二氧化碳排放的最大值。本質上反映了未來一個國家或地區能源的最大消耗量。隨著工業化和城市化進程的完成，世界上主要發達國家和地區二氧化碳的排放量已從峰值開始逐步下降。

而碳中和則是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的溫室氣體排放總量，通過植樹造林、節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現二氧化碳「零排放」。要達到碳中和，一般有兩種方法：一是通過特殊的方式去除溫室氣體，例如碳補償。二是使用可再生能源，減少碳排放。

中國爭取在2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。（資料圖片/VCG）

其實，國家主席習近平，去年9月也曾在聯合國年度大會上首次提及：「這場疫情啟示我們，人類需要一場自我革命，加快形成綠色發展方式和生活方式，建設生態文明和美麗地球……應對氣候變化《巴黎協定》代表了全球綠色低碳轉型的大方向，是保護地球家園需要採取的最低限度行動，各國必須邁出決定性步伐。中國將提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。」

對此，據麻省理工學院管理學教授斯特曼（John Sterman）估計，如果中國實現了上述目標，就可以防止世界進一步升溫攝氏0.2至0.4度。不過當時《紐約時報》引述專家的警告稱，中方未有提供任何細節，這使他們對未來數年的目標可行性產生懷疑。

（人民日報／綜合報道）