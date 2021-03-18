Peppa Pig製作公司控侵權獲判勝訴　上海法院認定屬「馳名商標」

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-18 15:43

英國學前電視動畫《Peppa Pig》（內地譯作「小豬佩奇」）的製作公司娛樂壹英國有限公司，早前向上海知識產權法院提出訴訟，控告一名網店店主侵犯註冊商標專用權，被告亦包括有電商平台「拼多多」母公司上海尋夢信息技術有限公司。 法院最後判令該名網店店主須賠償經濟損失及合理開支共計3萬元人民幣，同時更認定《Peppa Pig》的商標屬於「馳名商標」。

涉案產品外包裝。（上海知產法院）

娛樂壹英國有限公司指，《Peppa Pig》發行首播後風靡全球，在中國內地則授權中央電視台少兒頻道，以及愛奇藝、騰訊、優酷、PPTV、芒果TV、豆瓣等各大影片平台播放。此外，公司亦有將相關衍生產品的生產權利授權予中國多間公司。由於有廣泛、持續的宣傳，《Peppa Pig》中國內地已是街知巷聞。但被告陳某未經許可，在其「拼多多」的網店上銷售「創意卡通小豬佩奇led台燈」商品，造成消費者的混淆與誤認，侵犯註冊商標專用權。

法院指出，本案的重點是《Peppa Pig》的註冊商標是否屬於「馳名商標」。法院經審理後認為，根據娛樂壹所提交的證據，確實能夠證明《Peppa Pig》享有極高的知名度和美譽度，符合法律規定的認定「馳名商標」的條件，故依法認定《Peppa Pig》的商標屬於「馳名商標」。

《Peppa Pig》在內地相當受歡迎。（視覺中國）

法院認定，陳某的行為屬於複製摹仿，是有侵害《Peppa Pig》的註冊商標專用權，但不支持娛樂壹對於「拼多多」母公司的指控。法院表示，「拼多多」在事後已禁封涉案商品的連結，亦無證據證明其與陳某有共同實施相關侵權行為。

（綜合報道）