內地青年博士導師婁華勇離世　終年38歲　網傳聚會被灌酒後搶救

貴州醫科大學博士、青年博士生導師婁華勇去世，終年38歲。網傳婁華勇是在飯局上被灌酒後死亡，對此其家屬予以否認，並稱「死因不方便對外透露」。



貴州醫科大學博士婁華勇去世，終年38歲。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，婁華勇的家屬和工作單位對於婁華勇的去世均予以證實。有關「婁華勇因同學聚會被灌酒後送醫離世」的傳聞，其家屬表示是「斷章取義」，「這個信息是不正確不真實的，針對不實信息已向平台進行舉報。」談及去世的真正原因，家屬表示不方便對外說。

婁華勇1986年出生於貴州遵義，2006年考入貴州中醫藥大學，獲得理學學士後，於該校攻讀了中藥學方向的醫學碩士，隨後曾在貴州省中國科學院天然產物化學重點實驗室擔任實習研究員和助理研究員，又於2017年攻讀貴州醫科大學民族藥藥理學方向的醫學博士。

婁華勇獲得博士學位後，2021年至今，在貴州省天然產物研究中心（貴州醫科大學產物化學重點實驗室）擔任副研究員。

貴州省天然產物研究中心工作人員表示，單位已對婁華勇的家屬進行了慰問。（網上圖片）

自2015年起，婁華勇主持了多項科研項目，其中4項為貴州省科技項目，4項為國家自然科學基金項目，最新一項為2025年1月至2028年12月主持的名為《黔產香科科屬植物中二萜類鐵死亡抑制劑的快速發現及其對AD的幹預研究》的國家自然科學基金—地區基金項目。

在取得不少研究成果之外，他還曾3次獲得貴州省自然科學獎，1次獲得貴州省藥學科學技術獎。

而針對婁華勇的去世，貴州省天然產物研究中心工作人員表示，單位已對婁華勇的家屬進行了慰問。